Хаверц должен был получить красную карточку против "Брентфорда"

Атакующий полузащитник "Арсенала" Кай Хаверц должен был получить красную карточку перед тем, как забить победный гол против "Брентфорда".

Ранее в марте "Арсенал" отпраздновал победу 2:1 над "Брентфордом" благодаря решающему голу Хаверца на 86-й минуте. Тот результат позволил "канонирам" перехватить лидерство в Премьер-Лиге.



В общении с прессой после матча главный тренер "Брентфорда" Томас Франк обвинил Хаверца в жульничестве — незадолго до своего гола, уже имея желтую карточку, Кай без контакта со стороны соперника упал в чужой штрафной, пытаясь заработать пенальти.



Рефери Роб Джонс 11-метровый не назначил, но и Хаверца за "нырок" не наказал. И сейчас такое бездействие арбитров было сочтено ошибкой.



К соответствующему выводу пришла комиссия Премьер-Лиги по рассмотрению ключевых инцидентов матчей (Key Match Incidents panel), назвав поступок 24-летнего игрока сборной Германии "явным актом симуляции", сообщает The Times.



Все пять членов комиссии проголосовали за то, что Хаверц должен был получить вторую желтую карточку и покинуть поле "Эмирейтс".



Добавим, цена этой ошибки огромна — без удаленного Хаверца "Арсенал", возможно, не смог бы вырвать победу против "Брентфорда" и перехватить лидерство в Премьер-Лиге. При этом Кай был бы дисквалифицирован на следующий матч, которым станет выезд к "Манчестер Сити" 31 марта.



