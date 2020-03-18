Премьер-Лига сняла четыре очка с "Форест" за нарушение правил ФФП

Премьер-Лига сняла четыре очка с "Ноттингем Форест" за нарушение правил финансового фейр-плей.

Напомним, в январе, после изучения отчетности своих клубов за сезон 2022/23, Премьер-Лига обвинила "Форест" и "Эвертон" в нарушении правил ФФП.



Как и "ириски", "лесники" превысили установленный лимит убытка в 105 миллионов фунтов за трехлетний период.



Наказанием для "Форест" стало снятие четырех очков, в результате чего команда Нуну Эшпириту Санту переместилась в зону вылета Премьер-Лиги и теперь находится в одном балле от спасительного места.



The Guardian ожидает, что "Форест" воспользуется своим правом на апелляцию. Клуб с "Сити Граунд" может попытаться убедить независимую комиссию учесть продажу Бреннана Джонсона в "Тоттенхэм" за 47.5 млн. фунтов в сентябре как относящуюся к прошлому сезону.