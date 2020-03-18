Премьер-Лига сняла четыре очка с "Форест" за нарушение правил ФФП
Премьер-Лига сняла четыре очка с "Ноттингем Форест" за нарушение правил финансового фейр-плей.
Напомним, в январе, после изучения отчетности своих клубов за сезон 2022/23, Премьер-Лига обвинила "Форест" и "Эвертон" в нарушении правил ФФП.
Как и "ириски", "лесники" превысили установленный лимит убытка в 105 миллионов фунтов за трехлетний период.
Наказанием для "Форест" стало снятие четырех очков, в результате чего команда Нуну Эшпириту Санту переместилась в зону вылета Премьер-Лиги и теперь находится в одном балле от спасительного места.
The Guardian ожидает, что "Форест" воспользуется своим правом на апелляцию. Клуб с "Сити Граунд" может попытаться убедить независимую комиссию учесть продажу Бреннана Джонсона в "Тоттенхэм" за 47.5 млн. фунтов в сентябре как относящуюся к прошлому сезону.
18.03.2024 18:00
Просмотров: 1060
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
хохлы, чо мочи в рот набрали ?
(ответить)
Ливерпуль как Русский человек
сечёте? ;)
(ответить)
Жена Сергея Нечаева - посла России в Германии, пришла голосовать за Путина в посольстве РФ в желто-голубом шарфе.
цхеххезехеех
(ответить)
Как же ору с чмошников, которые начинают во весь голос гнать на великую Россию, только после отъезда в свои западные захолустья. Хорошо, что Россия очищается от таких крыс.
(ответить)
Так почему в турнирной таблице У НФ 25 очков, а не 21?
(ответить)
Долбоебы сходили на "полдник против Путена" (ночь против Медведева хз короче), добыли пропаганде фотки и протоколы голосования с честным подсчетом и в итоге создали ширму легитимности настолько хорошо, что даже пыня похвалил чушпанов. Кто теперь скажет что в РФ демократии нет, если даже иноагента ОпПоЗиЦиАнИрК-ессу ЛюБаЧку СоБаЛь пустили побазарить у посольства и кровавое ФСБ ее не убило в секунду как она приблизилось к забору?
Ору с дебилоидов. А видосиков то на год вперед наснимали. С такой кокозицией никаких Путиных не надо.
ЗЫ Эта долбоебка в свитере еще поплакала про храм в котором плряталась от ареста. В храме, Карл. Я так давно не орал в голос с этой инфантильной пизды.
(ответить)
Эллиотта в Челси, Палмера в Баварию, Мусиалу в Ливерпуль.
(ответить)
Получите, шейхи проклятые!
(ответить)
насчёт вчерашнего матча. как ни странно, очень понравилась игра Нуньеса, он отлично цепляется за мяч и создаёт пространство для атак, неплохо играет на команду, да и удар у него хороший, правда прицел сбит немного. есть ощущение, что если бы Клопп остался ещё на один сезон, то в следующем сезоне Нуньес раскрылся ещё больше, хотя может это не будет зависеть от тренера.
(ответить)
Зачем людям нужен мир, в котором не будет Российской Федерации? Матушка Россия - это последний оплот адекватности, нужно заботиться о ней, как о родном чаде.
(ответить)
РОССИЯ
ПУТИН
ЛИВЕРПУЛЬ
(ответить)
Мафия - главный даун сайта, это неоспоримый факт, подтвержденный многими его "братишками" пенсами.
(ответить)
А Карл 3 походу дал дуба
(ответить)
РОССИЯ
ПУТИН
ЛИВЕРПУЛЬ
ТАКТИЧЕСКИ УСТУПАЕМ ЧТОБЫ НАНЕСТИ РЕШАЮЩИЙ УДАР
(ответить)
бембо - главный даун сайта
(ответить)
коррупционная лутонская помойка топит конкурентов, прям как маню вчера утопил мечты залупульцев о залупле
(ответить)
Сити следующий
(ответить)
Нарейко в моче
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий