Премьер-Лига сняла четыре очка с "Форест" за нарушение правил ФФП

Ноттингем Форест Премьер-Лига сняла четыре очка с "Ноттингем Форест" за нарушение правил финансового фейр-плей.

Напомним, в январе, после изучения отчетности своих клубов за сезон 2022/23, Премьер-Лига обвинила "Форест" и "Эвертон" в нарушении правил ФФП.

Как и "ириски", "лесники" превысили установленный лимит убытка в 105 миллионов фунтов за трехлетний период.

Наказанием для "Форест" стало снятие четырех очков, в результате чего команда Нуну Эшпириту Санту переместилась в зону вылета Премьер-Лиги и теперь находится в одном балле от спасительного места.

The Guardian ожидает, что "Форест" воспользуется своим правом на апелляцию. Клуб с "Сити Граунд" может попытаться убедить независимую комиссию учесть продажу Бреннана Джонсона в "Тоттенхэм" за 47.5 млн. фунтов в сентябре как относящуюся к прошлому сезону.


Метки Ноттингем Форест, Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 18.03.2024 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1060

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Последние комментарии:




  1. memfis63 18.03.2024 19:19 # memfis63
    хохлы, чо мочи в рот набрали ?

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  2. v-0987564321 18.03.2024 19:16 # v-0987564321
    Ливерпуль как Русский человек

    сечёте? ;)

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  3. narcot-fan 18.03.2024 18:41 # narcot-fan
    Жена Сергея Нечаева - посла России в Германии, пришла голосовать за Путина в посольстве РФ в желто-голубом шарфе.


    цхеххезехеех

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  4. tihinya-moiyobir 18.03.2024 18:36 # tihinya-moiyobir
    Как же ору с чмошников, которые начинают во весь голос гнать на великую Россию, только после отъезда в свои западные захолустья. Хорошо, что Россия очищается от таких крыс.

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  5. high-malvern 18.03.2024 18:31 # high-malvern
    Так почему в турнирной таблице У НФ 25 очков, а не 21?

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  6. imf-tau 18.03.2024 18:30 # imf-tau
    Долбоебы сходили на "полдник против Путена" (ночь против Медведева хз короче), добыли пропаганде фотки и протоколы голосования с честным подсчетом и в итоге создали ширму легитимности настолько хорошо, что даже пыня похвалил чушпанов. Кто теперь скажет что в РФ демократии нет, если даже иноагента ОпПоЗиЦиАнИрК-ессу ЛюБаЧку СоБаЛь пустили побазарить у посольства и кровавое ФСБ ее не убило в секунду как она приблизилось к забору?

    Ору с дебилоидов. А видосиков то на год вперед наснимали. С такой кокозицией никаких Путиных не надо.

    ЗЫ Эта долбоебка в свитере еще поплакала про храм в котором плряталась от ареста. В храме, Карл. Я так давно не орал в голос с этой инфантильной пизды.

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  7. alexomck 18.03.2024 18:26 # alexomck
    Эллиотта в Челси, Палмера в Баварию, Мусиалу в Ливерпуль.

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  8. gary47 18.03.2024 18:24 # gary47
    Получите, шейхи проклятые!

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  9. scholes18 18.03.2024 18:22 # scholes18
    насчёт вчерашнего матча. как ни странно, очень понравилась игра Нуньеса, он отлично цепляется за мяч и создаёт пространство для атак, неплохо играет на команду, да и удар у него хороший, правда прицел сбит немного. есть ощущение, что если бы Клопп остался ещё на один сезон, то в следующем сезоне Нуньес раскрылся ещё больше, хотя может это не будет зависеть от тренера.

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  10. tihinya-moiyobir 18.03.2024 18:13 # tihinya-moiyobir
    Зачем людям нужен мир, в котором не будет Российской Федерации? Матушка Россия - это последний оплот адекватности, нужно заботиться о ней, как о родном чаде.

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  11. mafia 18.03.2024 18:11 # mafia
    РОССИЯ
    ПУТИН
    ЛИВЕРПУЛЬ

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  12. moneycity 18.03.2024 18:08 # moneycity
    Мафия - главный даун сайта, это неоспоримый факт, подтвержденный многими его "братишками" пенсами.

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  13. mufc1994 18.03.2024 18:05 # mufc1994
    А Карл 3 походу дал дуба

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  14. marsimonyan-lfc 18.03.2024 18:04 # marsimonyan-lfc
    РОССИЯ
    ПУТИН
    ЛИВЕРПУЛЬ


    ТАКТИЧЕСКИ УСТУПАЕМ ЧТОБЫ НАНЕСТИ РЕШАЮЩИЙ УДАР

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  15. marsimonyan-lfc 18.03.2024 18:02 # marsimonyan-lfc
    бембо - главный даун сайта

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  16. satellite 18.03.2024 18:01 # satellite
    коррупционная лутонская помойка топит конкурентов, прям как маню вчера утопил мечты залупульцев о залупле

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  17. chikatilo-ynwa 18.03.2024 18:01 # chikatilo-ynwa
    Сити следующий

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  18. tihinya-moiyobir 18.03.2024 18:00 # tihinya-moiyobir
    Нарейко в моче

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