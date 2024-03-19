Киммих рассматривает три клуба Премьер-Лиги
Полузащитник "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммих рассматривает три клуба Премьер-Лиги среди вариантов для продолжения своей карьеры.
Несмотря на то, что Киммих остается ключевым игроком "Баварии", действующий контракт Йозуа по-прежнему истекает в 2025 году, и пока что стороны подробно не обсуждали продление сотрудничества.
Как утверждает Sky Sport Germany, "Бавария" готова продать Киммиха грядущим летом, а сам Йозуа открыт к переговорам с заинтересованными клубами.
Однако 29-летний готов сменить "Баварию" только на один из пяти топ-клубов: "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Арсенал", "Реал" или "Барселону".
Сообщается, что некоторые клубы из этой пятерки уже находятся в контакте с лагерем Киммиха.
При этом переход в "Манчестер Юнайтед", "Челси" или ПСЖ сам Йозуа исключает.
19.03.2024 00:05
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