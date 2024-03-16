Владельцы "Ливерпуля" работают над приглашение технического директора "Бенфики"
Владельцы "Ливерпуля" из компании Fenway Sports Group работают над приглашением технического директора "Бенфики" Педру Маркеша.
В минувший вторник FSG объявила о назначении бывшего спортивного директора "Ливерпуля" Майкла Эдвардса на должность исполнительного директора по футболу в компании.
The Athletic ожидает, что Маркеш тоже получит назначение не в "Ливерпуле", а внутри FSG, став частью новой структуры, создаваемой Эдвардсом.
FSG собирается использовать навыки Маркеша для приобретения второго футбольного клуба, который будет призван аккумулировать лучшие таланты со всего мира и впоследствии питать "Ливерпуль".
Ранее в своей карьере Маркеш несколько лет провел в City Football Group, которая обладает большим портфолио клубов, включая "Манчестер Сити". В 2018 Педру ушел в "Бенфику", где заслужил репутацию одного из лучших футбольных руководителей.
16.03.2024 16:00
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