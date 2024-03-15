"Сити" установит 11,000 солнечных панелей

"Манчестер Сити" обратился за разрешением на установку около 11,000 солнечных панелей.

"Сити" собирается установить солнечные панели на своей тренировочной базе, а также на стадионе "Джои", где играют женская команда и команды академии.



Как отмечает BBC, "Сити" станет одним из крупнейших производителей возобновляемой энергии в мировом футболе.



Похвастать тем, что обеспечивают себя чистой энергией, могут "Аякс", "Галатасарай" и "Плимут", но в Премьер-Лиге это будет первый подобный прецедент.



Процесс получения разрешения выглядит формальностью, и "Сити" надеется смонтировать солнечные панели до конца текущего года.



При этом к 2030 году "Сити" ожидает выйти на "чистый ноль", полностью исключив свое воздействие на экологию. Ранее ради этого "горожане" отказались от одноразового пластика в дни матчей и перешли на использование дождевой воды.