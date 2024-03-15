"Сити" установит 11,000 солнечных панелей

Манчестер Сити "Манчестер Сити" обратился за разрешением на установку около 11,000 солнечных панелей.

"Сити" собирается установить солнечные панели на своей тренировочной базе, а также на стадионе "Джои", где играют женская команда и команды академии.

Как отмечает BBC, "Сити" станет одним из крупнейших производителей возобновляемой энергии в мировом футболе.

Похвастать тем, что обеспечивают себя чистой энергией, могут "Аякс", "Галатасарай" и "Плимут", но в Премьер-Лиге это будет первый подобный прецедент.

Процесс получения разрешения выглядит формальностью, и "Сити" надеется смонтировать солнечные панели до конца текущего года.

При этом к 2030 году "Сити" ожидает выйти на "чистый ноль", полностью исключив свое воздействие на экологию. Ранее ради этого "горожане" отказались от одноразового пластика в дни матчей и перешли на использование дождевой воды.


Метки Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2024 19:00

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