Брантуэйт, Гордон и Тоуни вызваны в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил имена 25 игроков, вызванных на товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии.

Как и ожидалось, защитник "Эвертона" Джаррад Брантуэйт и нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордона были награждены первым в своих карьерах вызовом в сборную за свою отличную клубную форму.



Клубная форма также стала причиной, почему полузащитник "Вест Хэма" Калвин Филлипс не был приглашен Саутгейтом.



Впервые после окончания своей восьмимесячной дисквалификации за нарушение запрета на ставки вызов получил нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни.



В список из 25 игроков также попал 26-летний защитник "Астон Виллы" Эзри Конса, который пока не имеет опыта выступлений за национальную команду.



Добавим, англичане сыграют против Бразилии 23 марта, а спустя три дня сразятся с Бельгией. Оба матча пройдут на "Уэмбли".



Игроки, вызванные в сборную Англии, на матчи против Бразилии и Бельгии



Голкиперы: Сэм Джонстон ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал").



Защитники: Джаррад Брантуэйт ("Эвертон"), Бен Чилуэлл ("Челси"), Льюис Данк ("Брайтон"), Джо Гомес ("Ливерпуль"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити").



Полузащитники: Джуд Беллингем ("Реал"), Конор Галлахер ("Челси"), Джордан Хендерсон ("Аякс"), Джеймс Мэддисон ("Тоттенхэм"), Деклан Райс ("Вест Хэм").



Нападающие: Джаррод Боуэн ("Вест Хэм"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Энтони Гордон ("Ньюкасл"), Харри Кейн ("Бавария"), Коул Палмер ("Челси"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Айвен Тоуни ("Брентфорд"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла").