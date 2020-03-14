Невилл раскритиковал Глэйзеров за "халатность" насчет "Олд Траффорд"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал хозяев клуба Глэйзеров за халатность в отношении стадиона "Олд Траффорд".
На прошлой неделе "Юнайтед" объявил о создании рабочей группы, которая займется разработкой проекта по перестройке "Олд Траффорд" и окружающей территории.
Одним из членов этой группы как раз стал Невилл, и Гари испытывает возмущение от того, что до прихода сэра Джима Рэтклиффа ситуация со стадионом была пущена на самотек.
"Думаю, Глэйзеры проявили халатность в последние 10 лет, не назначая правильных людей. Думаю, приход сэра Джима Рэтклиффа — это удивительная вещь, потому что он назначил спортивного директора и исполнительного директора. Это невероятно, это практически похоже на норму".
"Больше всего меня заботит стадион и окружающая его территория. Сейчас нужно помнить о финансовом фейр-плей и о том, как генерировать доход, а "Юнайтед" принадлежит 50-60 акров вокруг стадиона. "Манчестер Сити" инвестировал в "Co-op Арену" (близ "Этихад"), которая откроется через месяц или два, они владеют ее половиной. Они инвестировали в другие вещи вокруг стадиона, которые будут приносить им деньги. Не трогать стадион и окружающую территорию — это просто халатность".
"Ты можешь ошибаться с выбором состава, ошибаться с игроками, проигрывать футбольные матчи — у меня нет проблем с этим. Но ты не можешь не иметь лучший стадион, который приносит деньги, и не иметь исполнительного директора со спортивным директором, которые понимают футбол", — цитирует Невилла Daily Mirror.
14.03.2024 14:00
Просмотров: 385
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: