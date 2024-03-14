"Челси" нашел тренера по стандартам в "Брентфорде"
"Челси" нашел себе тренера по стандартным положениям в лице Бернардо Куэвы из "Брентфорда".
Еще в начале марта стало известно, что боссы "Челси" ищут специалиста по стандартам, хотя немногим ранее главный тренер "синих" Маурисио Почеттино отверг эту идею и заявил, что его штаб обладает достаточной квалификацией в этом компоненте игры.
Как сообщает The Athletic, "Челси" нашел нужного человека и уже согласовал сделку с "Брентфордом". Тренером "Челси" по стандартам со следующего сезона станет Куэва.
Куэва трудится в "Брентфорде" после своего перехода из "Чиваса" в сентябре 2020, изначально заняв должность тактического статистика и сыграв важную роль в успехах "пчел".
Когда в мае 2021 "Брентфорд" впервые вышел в Премьер-Лигу, 36-летний мексиканец получил известность благодаря эффективной игре команды Томаса Франка при стандартных положениях.
The Athletic добавляет, что Куэва изначально был целью номер один "Челси". Бернардо предстоит продолжить дело Энтони Бэрри, который в апреле прошолго года ушел от "синих" в "Баварию".
14.03.2024 07:00
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Последние комментарии:
12.03.2024 17:43 #
skydreams
Эдвардсу нужно назначить спортивного директора "Ливерпуля" и определиться с преемником для Юргена Клоппа на посту главного тренера. Первую роль почти наверняка займет Ричард Хьюз из "Борнмута".
Источник: http://fapl.ru/posts/106367/
После ухода Клоппа хотят хотя бы на уровне Борнмута закрепиться. Молодцы
Источник: http://fapl.ru/posts/106367/
13 Борнмут 28 35
15 Брентфорд 28 26
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Надо было из Брайтона брать. Промахнулись слегка.
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