"Челси" нашел тренера по стандартам в "Брентфорде"

"Челси" нашел себе тренера по стандартным положениям в лице Бернардо Куэвы из "Брентфорда".

Еще в начале марта стало известно, что боссы "Челси" ищут специалиста по стандартам, хотя немногим ранее главный тренер "синих" Маурисио Почеттино отверг эту идею и заявил, что его штаб обладает достаточной квалификацией в этом компоненте игры.



Как сообщает The Athletic, "Челси" нашел нужного человека и уже согласовал сделку с "Брентфордом". Тренером "Челси" по стандартам со следующего сезона станет Куэва.



Куэва трудится в "Брентфорде" после своего перехода из "Чиваса" в сентябре 2020, изначально заняв должность тактического статистика и сыграв важную роль в успехах "пчел".



Когда в мае 2021 "Брентфорд" впервые вышел в Премьер-Лигу, 36-летний мексиканец получил известность благодаря эффективной игре команды Томаса Франка при стандартных положениях.



The Athletic добавляет, что Куэва изначально был целью номер один "Челси". Бернардо предстоит продолжить дело Энтони Бэрри, который в апреле прошолго года ушел от "синих" в "Баварию".