Владельцы "Ливерпуля" объявили о назначении Эдвардса

Майкл Эдвардс Владеющая "Ливерпулем" Fenway Sports Group объявила о назначении Майкла Эдвардса на должность исполнительного директора по футболу в компании.

Ранее во вторник стало известно, что 44-летний Эдвардс, бывший спортивный директор "Ливерпуля", согласился вернуться к "красным", но в новой роли.

Сейчас со стороны американских владельцев "Ливерпуля" поступило подтверждение, причем Эдвардс получил должность не в структуре клуба, а в структуре FSG.

Liverpool Echo объясняет, что Эдвардс не только будет контролировать футбольные операции "Ливерпуля", но и поможет FSG приобрести второй футбольный клуб.

Правда, в первую очередь Эдвардсу нужно назначить спортивного директора "Ливерпуля" и определиться с преемником для Юргена Клоппа на посту главного тренера. Первую роль почти наверняка займет Ричард Хьюз из "Борнмута".

Добавим, ранее в своей карьере Эдвардс провел 11 лет в "Ливерпуле", покинув "Энфилд" в конце сезона 2021/22. С тех пор заманить Майкла к себе пытались многие гранды, включая "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Реал" и ПСЖ.


Метки FSG, Ливерпуль, Эдвардс

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2024 17:00

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  1. apl-nash 12.03.2024 18:11 # apl-nash
    Отлично, Бизнескарпуль!

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  2. sausage 12.03.2024 18:09 # sausage
    Надо Челси купить что ли, разогнать шарамыг из руководства и обезьян из состава, и сделать нормальный свой фарм клуб.

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  3. skydreams 12.03.2024 17:43 # skydreams
    Эдвардсу нужно назначить спортивного директора "Ливерпуля" и определиться с преемником для Юргена Клоппа на посту главного тренера. Первую роль почти наверняка займет Ричард Хьюз из "Борнмута".

    Источник: http://fapl.ru/posts/106367/

    После ухода Клоппа хотят хотя бы на уровне Борнмута закрепиться. Молодцы

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  4. hammersmith 12.03.2024 17:36 # hammersmith
    Ну все, пизда всем, кроме ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ.

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  5. thegodfather 12.03.2024 17:32 # thegodfather
    п13да лузерке ахахаххаха

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  6. tihinya-moiyobir 12.03.2024 17:26 # tihinya-moiyobir
    Пизда всем

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