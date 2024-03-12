Владельцы "Ливерпуля" объявили о назначении Эдвардса

Владеющая "Ливерпулем" Fenway Sports Group объявила о назначении Майкла Эдвардса на должность исполнительного директора по футболу в компании.

Ранее во вторник стало известно, что 44-летний Эдвардс, бывший спортивный директор "Ливерпуля", согласился вернуться к "красным", но в новой роли.



Сейчас со стороны американских владельцев "Ливерпуля" поступило подтверждение, причем Эдвардс получил должность не в структуре клуба, а в структуре FSG.



Liverpool Echo объясняет, что Эдвардс не только будет контролировать футбольные операции "Ливерпуля", но и поможет FSG приобрести второй футбольный клуб.



Правда, в первую очередь Эдвардсу нужно назначить спортивного директора "Ливерпуля" и определиться с преемником для Юргена Клоппа на посту главного тренера. Первую роль почти наверняка займет Ричард Хьюз из "Борнмута".



Добавим, ранее в своей карьере Эдвардс провел 11 лет в "Ливерпуле", покинув "Энфилд" в конце сезона 2021/22. С тех пор заманить Майкла к себе пытались многие гранды, включая "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Реал" и ПСЖ.