Клопп рад возвращению Эдвардса

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп одобрил возвращение к работе с мерсисайдским клубом Майкла Эдвардса.

Накануне владеющая "Ливерпулем" компания Fenway Sports Group объявила о назначении Эдвардса, бывшего спортивного директора "красных", своим исполнительным директором по футболу.



Одна из приоритетных задач Эдвардса, который трудился в "Ливерпуле" с 2011 по 2022 год, заключается в определении преемника для Клоппа, и Юрген уверен, что Майкл справится.



"У меня с Майклом всегда были действительно хорошие отношения в профессиональном плане. Теперь он вернулся, и я очень рад".



"Я хочу видеть клуб в наилучшем состоянии после своего ухода. Это первоклассное решение. Первоклассная новость".



"Пытался ли Эдвардс отговорить меня от ухода? Нет, потому что он не тупой! Для меня это лучший клуб в мире, и я все равно из него уйду. Я просто хочу, чтобы клуб был как можно лучше", — цитирует Клоппа Daily Mail.