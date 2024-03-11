Премьер-Лига изменит правила ФФП

Премьер-Лига объявила об изменении правил финансового фейр-плей с грядущего лета.

С этого сезона Премьер-Лига гораздо строже следит за соблюдением правила ФФП. Испугавшись прецедента со снятием очков с "Эвертона", клубы высшего английского дивизиона предпочли воздержаться от крупных трат в зимнее трансферное окно.



В данный момент правила ФФП Премьер-Лиги устанавливают лимит убытка в 105 миллионов фунтов за трехлетний период. Этот потолок одинаков и для аутсайдеров, и для выступающих в Лиге Чемпионов клубов.



Со следующего сезона у каждого клуба будет собственный лимит на траты, и этот лимит будет привязан к тому, сколько клуб зарабатывает. Фактически Премьер-Лига приведет свои правила ФФП в соответствие с УЕФА.



Нюанс лишь в том, что УЕФА разрешает выступающим в еврокубках клубам тратить на трансферы и зарплаты до 70 процентов от заработанного. В Премьер-Лиге эта планка составит 85 процентов, сообщает Sky Sports.



Премьер-Лига также установит плавающую шкалу санкций, зависящих от серьезности нарушения правил ФФП.



Добавим, что открытые в отношении "Эвертона", "Ноттингем Форест" и "Манчестер Сити" дела будут рассмотрены по старым правилам.