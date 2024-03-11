Клаттенбург: "Ливерпуль" должен был получить пенальти"

Жереми Доку и Алексис Макаллистер Экс-рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург считает, что "Ливерпуль" должен был получить пенальти в концовке матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" накануне (1:1).

Напомним, рефери Майкл Оливер не решился назначить пенальти на последних секундах воскресного матча на "Энфилде", когда Жереми Доку жестко сыграл в своей штрафной против Алексиса Макаллистера.

По мнению Клаттенбурга, это нечто большее, нежели просто отдельно взятая ошибка. Марк видит в этом инциденте системную проблему, связанную со взаимодействием рефери и системы VAR.

"Ливерпулю" следовало присудить пенальти в компенсированное время матча против "Манчестер Сити", но прямо сейчас это является общей проблемой в Премьер-Лиге — рефери совершают ошибки, а арбитры VAR им не помогают".

"Мяч подскакивает. Алексис Макаллистер приближается к нему. Нога Жереми Доку высоко поднята. Он задевает Макаллистера по груди".

"За пределами штрафной это бы обернулось назначением штрафного удара в любой день недели. Только из-за того, что это случилось внутри штрафной площади, отбор не стал чистым. В понедельник утром Макаллистер мог сыграть в игру, соединяя точки на своей груди".

"Независимо от значимости матча и того факта, что это случилось на 98-й минуте, этот инцидент стоил назначения пенальти".

"Рефери Майкл Оливер упустил это из виду вживую в концовке изнурительного и волнительного поединка, поэтому должен был вмешаться арбитр VAR Стюарт Аттуэлл".

"В этом и разочарование — мы видели и другие похожие инциденты в этот уикенд, когда арбитры VAR должны были сказать своим коллегам в поле, что те упустили поводы для пенальти или красной карточки, но они этого не делали".

"Вам достаточно посмотреть Match of the Day 2, чтобы увидеть эти ошибки в других матчах. Каждый мог видеть, что это был пенальти для "Ливерпуля", — пишет Клаттенбург в своей колонке в Daily Mail.


Метки Клаттенбург, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 11.03.2024 17:00

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  1. el-pidor 11.03.2024 17:02 # el-pidor
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Клаттенбург: "Ливерпуль" должен был получить пенальти в свои ворота"

    Источник: http://fapl.ru/posts/106347/

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  2. gameboy 11.03.2024 17:01 # gameboy
    Именно поэтому Клаттенбург, ты больше и не рефери

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