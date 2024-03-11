Клопп: "Если бы не мяч, Доку убил бы Макаллистера"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что вингер "Манчестер Сити" Жереми Доку мог "убить" его полузащитника Алексиса Макаллистера.

Заключительные секунды ничейного матча Премьер-Лиги между "Ливерпулем" и "Сити" в воскресенье (1:1) были отмечены жесткой игрой Доку в своей штрафной против Макаллистера.



Майкл Оливер не стал сразу назначать пенальти, а подключившаяся система VAR не увидела в этом решении рефери явной ошибки, поэтому "красные" не были вознаграждены 11-метровым.



По мнению Клоппа, Доку играл настолько грубо, что Макаллистер мог просто не уцелеть в этом эпизоде, если бы часть удара Жереми шипами не принял на себя мяч.



"Это на 100 процентов фол и желтая карточка. Да, он (Доку) ударил по мячу. Но он ударил по мячу лишь потому, что высоко поднял ногу. Если бы там не было мяча, он бы убил его (Макаллистера). Вот так, все просто".



"Это пенальти для всех футбольных людей. Если вы думаете, что это не пенальти, то вы, возможно, не являетесь футбольным фанатом", — сообщил Клопп Sky Sports.



