Клопп: "Там был 100-процентный пенальти"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда должна была заработать пенальти в концовке матча против "Манчестер Сити" (1:1).

Концовка воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" была отмечена жесткой игрой вингера "Сити" Жереми Доку в своей штрафной против полузащитника "Ливерпуля" Алексиса Макаллистера.



Клопп уже догадывается, что система VAR не увидела в этом эпизоде явной ошибки изначально воздержавшегося от назначения пенальти рефери Майкла Оливера, а потому не стала вмешиваться, но для Юргена фол очевиден.



"Там был 100-процентный пенальти. Они найдут объяснение (почему он не был назначен). На любом участке поля это был бы фол и, наверное, желтая карточка".



"Все люди с планшетами вокруг меня воскликнули: "Вау, это явный фол". Возможно, они (судейский корпус) спрячутся за фразой о том, что это не "явная ошибка".



"Конечно, это пенальти, но мы его не получили, и это обычное дело. Самое важное для меня то, что мы можем играть в такого рода футбол. Сегодня я увидел сенсационную игру в исполнении многих из нас", — сообщил Клопп BBC.



