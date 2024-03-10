Клопп: "Там был 100-процентный пенальти"

Жереми Доку Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда должна была заработать пенальти в концовке матча против "Манчестер Сити" (1:1).

Концовка воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" была отмечена жесткой игрой вингера "Сити" Жереми Доку в своей штрафной против полузащитника "Ливерпуля" Алексиса Макаллистера.

Клопп уже догадывается, что система VAR не увидела в этом эпизоде явной ошибки изначально воздержавшегося от назначения пенальти рефери Майкла Оливера, а потому не стала вмешиваться, но для Юргена фол очевиден.

"Там был 100-процентный пенальти. Они найдут объяснение (почему он не был назначен). На любом участке поля это был бы фол и, наверное, желтая карточка".

"Все люди с планшетами вокруг меня воскликнули: "Вау, это явный фол". Возможно, они (судейский корпус) спрячутся за фразой о том, что это не "явная ошибка".

"Конечно, это пенальти, но мы его не получили, и это обычное дело. Самое важное для меня то, что мы можем играть в такого рода футбол. Сегодня я увидел сенсационную игру в исполнении многих из нас", — сообщил Клопп BBC.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2024 22:00

Количество просмотров Просмотров: 369

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 10.03.2024 22:08 # largo-winch
    Надо быть конченный пенсом, чтоб не признавать пенку в этом эпизоде.
    Больше напрягает, почему пидарасы в судеском корпусе так нагло прессуют Ливерпуль.
    В матчах против Тоттенхэм, Арсенал и Мансиси в открытую засудили Ливерпуль.

    Или это потому что Ховард Уеббок глава судейского корпуса?

    (ответить)

  2. hachidlo 10.03.2024 22:07 # hachidlo
    Нееет, только не очередное нытьё.
    Суперпедикси уже возбудился, будто кого-то убили на поле, и потребуется гроб.

    (ответить)

  3. superperez101 10.03.2024 22:03 # superperez101
    ради прикола дождёмся объяснений судейского конгломерата

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: