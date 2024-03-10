Клопп: "Там был 100-процентный пенальти"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда должна была заработать пенальти в концовке матча против "Манчестер Сити" (1:1).
Концовка воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" была отмечена жесткой игрой вингера "Сити" Жереми Доку в своей штрафной против полузащитника "Ливерпуля" Алексиса Макаллистера.
Клопп уже догадывается, что система VAR не увидела в этом эпизоде явной ошибки изначально воздержавшегося от назначения пенальти рефери Майкла Оливера, а потому не стала вмешиваться, но для Юргена фол очевиден.
"Там был 100-процентный пенальти. Они найдут объяснение (почему он не был назначен). На любом участке поля это был бы фол и, наверное, желтая карточка".
"Все люди с планшетами вокруг меня воскликнули: "Вау, это явный фол". Возможно, они (судейский корпус) спрячутся за фразой о том, что это не "явная ошибка".
"Конечно, это пенальти, но мы его не получили, и это обычное дело. Самое важное для меня то, что мы можем играть в такого рода футбол. Сегодня я увидел сенсационную игру в исполнении многих из нас", — сообщил Клопп BBC.
10.03.2024 22:00
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Последние комментарии:
Надо быть конченный пенсом, чтоб не признавать пенку в этом эпизоде.
Больше напрягает, почему пидарасы в судеском корпусе так нагло прессуют Ливерпуль.
В матчах против Тоттенхэм, Арсенал и Мансиси в открытую засудили Ливерпуль.
Или это потому что Ховард Уеббок глава судейского корпуса?
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Нееет, только не очередное нытьё.
Суперпедикси уже возбудился, будто кого-то убили на поле, и потребуется гроб.
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ради прикола дождёмся объяснений судейского конгломерата
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