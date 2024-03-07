Мерсон: "Ливерпуль" победит "Сити", если Салах сыграет"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон уверен, что "Ливерпуль" одержит победу над "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье, если нападающий Мохамед Салах сможет сыграть за "красных".

В ближайшее воскресенье на "Энфилде" сойдутся две первые команды Премьер-Лиги, и Мерсон считает, что возобновивший тренировки после мышечной травмы Салах может решить судьбу этого матча.



"Мохамед Салах придает "Ливерпулю" нечто особенное, и они победят "Манчестер Сити" в воскресенье, если он сыграет".



"Без него я не представляю, как "Ливерпуль" сможет угрожать "Сити" на постоянной основе. С ним же они подвергнут "Сити" серьезному давлению".



"Он один из лучших игроков в мире, и он использует свои моменты. У "Ливерпуля" будет достаточно моментов, если Салах сыграет. Он обладает этим фактором страха, который заставит "Сити" думать. Он вернулся к тренировкам, и с ним они смогут одержать победу".



Если победу одержит "Сити", тогда "Арсенал" будет думать, что им нужно избежать поражения на "Этихад". Возможно, "Арсенал" предпочтет, чтобы этот матч выиграл "Ливерпуль", нежели "Сити".



"Сити" выглядит так, словно они играют 12-13 игроками каждую неделю. Они невероятно терпеливы в том, как они держат мяч и не торопят события. Они ждут и ждут своего момента. Это своего рода искусство".



"Я слишком много раз видел "Сити" на "Энфилде", и это сложное место для выездов, когда на трибунах шумно, но Салах должен сыграть, чтобы "Ливерпуль" выиграл этот матч", — сообщил Мерсон Sky Sports.