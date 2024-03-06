Четыре клуба Премьер-Лиги сражаются Бардагжи

"Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Астон Вилла" и "Ньюкасл" сражаются за вингера "Копенгагана" Руни Бардагжи.

18-летний Бардагжи является лучшим бомбардиром "Копенгагена" в этом сезоне с 11 голами, один из которых помог датчанам выбить "Юнайтед" из Лиги Чемпионов.



Своей игрой за "Копенгаген" Бардагжи привлек внимание множества европейских клубов, однако HITC утверждает, что "Юнайтед", "Тоттенхэм", "Вилла" и "Ньюкасл" наиболее активны в последние недели.



Трансфер Бардагжи, который был рожден в Кувейте и выступает за молодежную сборную Швеции U-21, оценивается в 20 миллионов фунтов.



В среду вечером "Копенгаген" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", и это будет еще одна возможность для Руни произвести впечатление на клубы Премьер-Лиги.