Четыре клуба Премьер-Лиги сражаются Бардагжи

Руни Бардагжи "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Астон Вилла" и "Ньюкасл" сражаются за вингера "Копенгагана" Руни Бардагжи.

18-летний Бардагжи является лучшим бомбардиром "Копенгагена" в этом сезоне с 11 голами, один из которых помог датчанам выбить "Юнайтед" из Лиги Чемпионов.

Своей игрой за "Копенгаген" Бардагжи привлек внимание множества европейских клубов, однако HITC утверждает, что "Юнайтед", "Тоттенхэм", "Вилла" и "Ньюкасл" наиболее активны в последние недели.

Трансфер Бардагжи, который был рожден в Кувейте и выступает за молодежную сборную Швеции U-21, оценивается в 20 миллионов фунтов.

В среду вечером "Копенгаген" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", и это будет еще одна возможность для Руни произвести впечатление на клубы Премьер-Лиги.


Метки Астон Вилла, Бардагжи, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2024 14:00

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  1. arthur-naprimer 06.03.2024 14:09 # arthur-naprimer
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Четыре клуба Премьер-Лиги сражаются Бардагжи

    Источник: http://fapl.ru/posts/106244/?c=1

    4 редактора сражаются с заголовками

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  2. narcot-fan 06.03.2024 14:04 # narcot-fan
    > шведский футболист
    > Руни Бардагжи

    левачки ебаные

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