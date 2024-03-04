"Ньюкасл" приблизился к новому контракту с Жоэлинтоном

"Ньюкасл" приблизился к подписанию нового контракта с полузащитником Жоэлинтоном.

Еще несколько недель назад казалось, что между "Ньюкаслом" и Жоэлинтоном есть непреодолимые разногласия, потому что 27-летний бразилец хочет стать одним из самых высокооплачиваемых игроком на "Сент-Джеймс Парк".



С тех пор от дел отошел спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт, который был отправлен в оплачиваемый отпуск, ожидая, пока компенсацию за него согласует "Манчестер Юнайтед".



Как сообщает The Telegraph, в отсутствие Эшуорта переговорный процесс взяла под свой контроль совладелец "Ньюкасла" Аманда Стейвли, которая в прошлом году склонила к новой сделке Бруно Гимараэса.



Вмешательство Стейвли помогло "Ньюкаслу" приблизиться к компромиссу с Жоэлинтоном, и у "сорок" появилась уверенность, что продажи игрока, чей действующий контракт истекает в следующем году, удастся избежать.