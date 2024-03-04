"Ньюкасл" приблизился к новому контракту с Жоэлинтоном
"Ньюкасл" приблизился к подписанию нового контракта с полузащитником Жоэлинтоном.
Еще несколько недель назад казалось, что между "Ньюкаслом" и Жоэлинтоном есть непреодолимые разногласия, потому что 27-летний бразилец хочет стать одним из самых высокооплачиваемых игроком на "Сент-Джеймс Парк".
С тех пор от дел отошел спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт, который был отправлен в оплачиваемый отпуск, ожидая, пока компенсацию за него согласует "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает The Telegraph, в отсутствие Эшуорта переговорный процесс взяла под свой контроль совладелец "Ньюкасла" Аманда Стейвли, которая в прошлом году склонила к новой сделке Бруно Гимараэса.
Вмешательство Стейвли помогло "Ньюкаслу" приблизиться к компромиссу с Жоэлинтоном, и у "сорок" появилась уверенность, что продажи игрока, чей действующий контракт истекает в следующем году, удастся избежать.
04.03.2024 22:00
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Источник: http://fapl.ru/posts/106213/#reply
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