Тен Хаг: "В другой день мы могли бы выиграть этот матч"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что его команда вполне могла выйти победителем из дерби против "Манчестер Сити".

Открыв счет усилиями Маркуса Рэшфорда уже на восьмой минуте дерби Манчестера, во втором тайме "Юнайтед" пропустил трижды и и в итоге потерпел поражение 3:1.



Однако Тен Хаг остался доволен игрой своей команды и напоминает, что "красные дьяволы" имели возможности сделать счет 0:2.



"Игроки выложились без остатка. Двое игроков на поле, Джонни Эванс и Маркус Рэшфорд, не были на 100 процентов в порядке. Мы как команда выложились без остатка. Мы показали очень хорошую игру. Конечно, мы расстроены счетом".



"Они сражались сообща, при этом показав хорошую игру. В другой день мы могли бы выиграть этот матч. Все решили детали, и это правда. Рэшфорд мог убежать в прорыв и забить второй гол, Гарначо мог забить второй гол, но в обоих моментах мы были остановлены".



"План хорошо сработал. "Сити" заслуживает похвалы — они хорошо оборонялись. План состоял в том, чтобы дать свободную роль Бруну (Фернандешу) и позволить ему делать передачи за спину соперникам. Бруну очень умный игрок".



"У нас был один плохой матч, и он случился н прошлой неделе (против "Фулхэма"). С этого года мы прогрессируем, мы набираем очки. Впереди еще много матчей", — цитирует Тен Хага Sky Sports.