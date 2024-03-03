"Юнайтед" может продлить контракт с Гринвудом

"Манчестер Юнайтед" может продлить контракт со своим нападающим Мейсоном Гринвудом.

Напомним, в августе прошлого года "Юнайтед" объявил, что Гринвуд не вернется к выступлениям за клуб, после чего Мейсон был отправлен в аренду в "Хетафе".



В прошлом месяце совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф намекнул, что решение по Гринвуду будет пересмотрено, и Мейсон может получить второй шанс в родном клубе.



Как бы то ни было, "Юнайтед" готов воспользоваться своей опцией по продлению контракта Гринвуда на 12 месяцев — до июня 2026. Это позволило бы "красным дьяволам" защитить трансферную стоимость игрока.



В данный момент продажа Гринвуда грядущим летом по-прежнему выглядит наиболее вероятным сценарием. В "Юнайтед" понимают, что в случае возвращения на родину Мейсон, с которого были сняты обвинения насчет изнасилования избиения своей девушки, оказался бы под гораздо более серьезным давлением, нежели в Испании, сообщает The Athletic.