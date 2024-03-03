"Юнайтед" может продлить контракт с Гринвудом

Мейсон Гринвуд "Манчестер Юнайтед" может продлить контракт со своим нападающим Мейсоном Гринвудом.

Напомним, в августе прошлого года "Юнайтед" объявил, что Гринвуд не вернется к выступлениям за клуб, после чего Мейсон был отправлен в аренду в "Хетафе".

В прошлом месяце совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф намекнул, что решение по Гринвуду будет пересмотрено, и Мейсон может получить второй шанс в родном клубе.

Как бы то ни было, "Юнайтед" готов воспользоваться своей опцией по продлению контракта Гринвуда на 12 месяцев — до июня 2026. Это позволило бы "красным дьяволам" защитить трансферную стоимость игрока.

В данный момент продажа Гринвуда грядущим летом по-прежнему выглядит наиболее вероятным сценарием. В "Юнайтед" понимают, что в случае возвращения на родину Мейсон, с которого были сняты обвинения насчет изнасилования избиения своей девушки, оказался бы под гораздо более серьезным давлением, нежели в Испании, сообщает The Athletic.


Метки Гринвуд, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 538

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kojan 03.03.2024 15:36 # kojan
    Мочастер Уринайтед воистину самый обоссаный клюп ахахахахахахахаха

    Источник: http://fapl.ru/posts/106186/
    обоССаННей тебя и твоего ливера на ФАПЛе и в АПЛ нет... тридцать лет и три года без остановки ССуТТ и не дают просохнуть...

    (ответить)

  2. tihinya-moiyobir 03.03.2024 15:00 # tihinya-moiyobir
    Мочастер Уринайтед воистину самый обоссаный клюп ахахахахахахахаха

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: