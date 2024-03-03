"Юнайтед" может продлить контракт с Гринвудом
"Манчестер Юнайтед" может продлить контракт со своим нападающим Мейсоном Гринвудом.
Напомним, в августе прошлого года "Юнайтед" объявил, что Гринвуд не вернется к выступлениям за клуб, после чего Мейсон был отправлен в аренду в "Хетафе".
В прошлом месяце совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф намекнул, что решение по Гринвуду будет пересмотрено, и Мейсон может получить второй шанс в родном клубе.
Как бы то ни было, "Юнайтед" готов воспользоваться своей опцией по продлению контракта Гринвуда на 12 месяцев — до июня 2026. Это позволило бы "красным дьяволам" защитить трансферную стоимость игрока.
В данный момент продажа Гринвуда грядущим летом по-прежнему выглядит наиболее вероятным сценарием. В "Юнайтед" понимают, что в случае возвращения на родину Мейсон, с которого были сняты обвинения насчет изнасилования избиения своей девушки, оказался бы под гораздо более серьезным давлением, нежели в Испании, сообщает The Athletic.
03.03.2024 15:00
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Мочастер Уринайтед воистину самый обоссаный клюп ахахахахахахахаха
Источник: http://fapl.ru/posts/106186/
обоССаННей тебя и твоего ливера на ФАПЛе и в АПЛ нет... тридцать лет и три года без остановки ССуТТ и не дают просохнуть...
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Мочастер Уринайтед воистину самый обоссаный клюп ахахахахахахахаха
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