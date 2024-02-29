Эдвардс определил условие для своего возвращения в "Ливерпуль"

Майкл Эдвардс Бывший спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс захочет получить полный контроль над футбольными операциями клуба в случае своего возвращения на "Энфилд".

Накануне появилась информация, что "Ливерпуль" пытается вернуть Эдвардса, покинувшего мерсисайдский клуб летом 2022, и надеется получить окончательный ответ от Майкла в марте.

Когда Эдвардс трудился спортивным директором "Ливерпуля", ему приходилось трудиться в рамках так называемого "трансферного комитета". Майкл был вынужден искать компромиссы в том числе с главным тренером Юргеном Клоппом, который постепенно увеличивал свое влияние и на стороне которого всегда были американские владельцы клуба.

Уход Клоппа в конце сезона дает "Ливерпулю" возможность сменить структуру и поманить Эдвардса обратно неограниченной властью в области вопросов спортивного характера, сообщает The Telegraph.

В случае своего возвращения Эдвардс сможет принять участие в определении преемника для Клоппа. С этой роль связывают Хаби Алонсо, Рубена Аморима и Юлиана Нагельсманна.


Метки Ливерпуль, Эдвардс

Автор mihajlo   

Дата 29.02.2024 16:00

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  1. felix-the-cat 29.02.2024 16:42 # felix-the-cat
    Если он вернётся особо уход Клоппа не заметим

    Так же будем ссать на муму и членси

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  2. narcot 29.02.2024 16:26 # narcot
    > поманить Эдвардса обратно неограниченной властью в области вопросов спортивного характера

    этого обрыганца можно и хуем поманить

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