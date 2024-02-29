Эдвардс определил условие для своего возвращения в "Ливерпуль"

Бывший спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс захочет получить полный контроль над футбольными операциями клуба в случае своего возвращения на "Энфилд".

Накануне появилась информация, что "Ливерпуль" пытается вернуть Эдвардса, покинувшего мерсисайдский клуб летом 2022, и надеется получить окончательный ответ от Майкла в марте.



Когда Эдвардс трудился спортивным директором "Ливерпуля", ему приходилось трудиться в рамках так называемого "трансферного комитета". Майкл был вынужден искать компромиссы в том числе с главным тренером Юргеном Клоппом, который постепенно увеличивал свое влияние и на стороне которого всегда были американские владельцы клуба.



Уход Клоппа в конце сезона дает "Ливерпулю" возможность сменить структуру и поманить Эдвардса обратно неограниченной властью в области вопросов спортивного характера, сообщает The Telegraph.



В случае своего возвращения Эдвардс сможет принять участие в определении преемника для Клоппа. С этой роль связывают Хаби Алонсо, Рубена Аморима и Юлиана Нагельсманна.