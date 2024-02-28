Фердинанд уверен, что Артета бросил бы "Арсенал" ради работы в МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд уверен, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета без колебаний бы бросил свой клуб ради работы на "Олд Траффорд".

Нынешний наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг находится под большим давлением, а в прессе уже ходят слухи, что новый совладелец "красных дьяволов" сэр Джим Рэтклифф анализирует возможные замены для голландского специалиста.



По мнению Фердинанда, Артета отлично понимает, что работа с "Юнайтед" гораздо престижнее, чем "Арсенал", несмотря на то, что в этом сезоне Премьер-Лиги "канониры" выступают на порядок лучше.



"Артета бы оставил "Арсенал", чтобы перейти в "Манчестер Юнайтед", 100%. Никто не говорит, что это случится, но если "Манчестер Юнайтед" — в своих самых безумных мечтах — скажет "знаешь, Эрик Тен Хаг, спасибо тебе", или если Эрика Тен Хага позовет "Бавария", и он отправится туда, а "Манчестер Юнайтед" скажет "так, во главе нашего списка находится Микель Артета", то Артета пойдет к руководству "Арсенала" и скажет "слушайте, парни, это было эмоционально, но теперь мне нужно уйти", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.