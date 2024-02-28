Фердинанд уверен, что Артета бросил бы "Арсенал" ради работы в МЮ

Микель Артета и Эрик Тен Хаг Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд уверен, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета без колебаний бы бросил свой клуб ради работы на "Олд Траффорд".

Нынешний наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг находится под большим давлением, а в прессе уже ходят слухи, что новый совладелец "красных дьяволов" сэр Джим Рэтклифф анализирует возможные замены для голландского специалиста.

По мнению Фердинанда, Артета отлично понимает, что работа с "Юнайтед" гораздо престижнее, чем "Арсенал", несмотря на то, что в этом сезоне Премьер-Лиги "канониры" выступают на порядок лучше.

"Артета бы оставил "Арсенал", чтобы перейти в "Манчестер Юнайтед", 100%. Никто не говорит, что это случится, но если "Манчестер Юнайтед" — в своих самых безумных мечтах — скажет "знаешь, Эрик Тен Хаг, спасибо тебе", или если Эрика Тен Хага позовет "Бавария", и он отправится туда, а "Манчестер Юнайтед" скажет "так, во главе нашего списка находится Микель Артета", то Артета пойдет к руководству "Арсенала" и скажет "слушайте, парни, это было эмоционально, но теперь мне нужно уйти", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Арсенал, Артета, Манчестер Юнайтед, тренеры, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2024 14:00

Количество просмотров Просмотров: 899

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 28.02.2024 15:17 # largo-winch
    Артета бросил бы "Арсенал" ради работы в МЮ

    Источник: http://fapl.ru/posts/106105/#reply

    * в МС

    Исправьте

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  2. zw123 28.02.2024 15:12 # zw123
    Чё он там нюхает!!

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  3. chelsia-hueta 28.02.2024 14:56 # chelsia-hueta
    Головой ударился ебанутый негр

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  4. black-sumrak1990 28.02.2024 14:53 # black-sumrak1990
    Да неее, зачем усложнять?
    У Арсенала, готовая команда, способная побеждать здесь и сейчас, все объединены одной целью.

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  5. soloviev 28.02.2024 14:38 # soloviev
    Какую-то дичь несёт, безотносительно Артеты, идти в МЮ сейчас очень большой риск, Тен Хаг тоже в Аяксе был ебать перспектива тренер, а теперь пол Европы смеётся над ним...

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  6. chelsea88 28.02.2024 14:35 # chelsea88
    Ясен xyй, каждый калонир просто мечтает свалить из этого дерьма.
    Никчёмный гейклуб аснл всегда был трамплином.

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  7. gucman 28.02.2024 14:26 # gucman
    Ветка полыхания дырявых гейгyнepcких пердаков)

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  8. redwhitegun 28.02.2024 14:15 # redwhitegun
    Даже не знаю что из этого звучит более бредово:

    1. Эрика Тен Хага позовет "Бавария"

    2. Артета пойдет к руководству "Арсенала" и скажет "слушайте, парни, это было эмоционально, но теперь мне нужно уйти"

    3. Фердинанд не наркоман.

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  9. kapitoxa 28.02.2024 14:13 # kapitoxa
    ахаха)

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  10. sausage 28.02.2024 14:06 # sausage
    Если ты хорошо играл в футбол, вовсе не значит, что у тебя есть мозги. Фердинанд уже не первый раз какую-то кринжуху выдает. Он бухает, не знаете?

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  11. abse 28.02.2024 14:04 # abse
    Орууууу

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