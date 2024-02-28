Фердинанд уверен, что Артета бросил бы "Арсенал" ради работы в МЮ
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд уверен, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета без колебаний бы бросил свой клуб ради работы на "Олд Траффорд".
Нынешний наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг находится под большим давлением, а в прессе уже ходят слухи, что новый совладелец "красных дьяволов" сэр Джим Рэтклифф анализирует возможные замены для голландского специалиста.
По мнению Фердинанда, Артета отлично понимает, что работа с "Юнайтед" гораздо престижнее, чем "Арсенал", несмотря на то, что в этом сезоне Премьер-Лиги "канониры" выступают на порядок лучше.
"Артета бы оставил "Арсенал", чтобы перейти в "Манчестер Юнайтед", 100%. Никто не говорит, что это случится, но если "Манчестер Юнайтед" — в своих самых безумных мечтах — скажет "знаешь, Эрик Тен Хаг, спасибо тебе", или если Эрика Тен Хага позовет "Бавария", и он отправится туда, а "Манчестер Юнайтед" скажет "так, во главе нашего списка находится Микель Артета", то Артета пойдет к руководству "Арсенала" и скажет "слушайте, парни, это было эмоционально, но теперь мне нужно уйти", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.
28.02.2024 14:00
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Последние комментарии:
Артета бросил бы "Арсенал" ради работы в МЮ
Источник: http://fapl.ru/posts/106105/#reply
* в МС
Исправьте
(ответить)
Чё он там нюхает!!
(ответить)
Головой ударился ебанутый негр
(ответить)
Да неее, зачем усложнять?
У Арсенала, готовая команда, способная побеждать здесь и сейчас, все объединены одной целью.
(ответить)
Какую-то дичь несёт, безотносительно Артеты, идти в МЮ сейчас очень большой риск, Тен Хаг тоже в Аяксе был ебать перспектива тренер, а теперь пол Европы смеётся над ним...
(ответить)
Ясен xyй, каждый калонир просто мечтает свалить из этого дерьма.
Никчёмный гейклуб аснл всегда был трамплином.
(ответить)
Ветка полыхания дырявых гейгyнepcких пердаков)
(ответить)
Даже не знаю что из этого звучит более бредово:
1. Эрика Тен Хага позовет "Бавария"
2. Артета пойдет к руководству "Арсенала" и скажет "слушайте, парни, это было эмоционально, но теперь мне нужно уйти"
3. Фердинанд не наркоман.
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ахаха)
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Если ты хорошо играл в футбол, вовсе не значит, что у тебя есть мозги. Фердинанд уже не первый раз какую-то кринжуху выдает. Он бухает, не знаете?
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Орууууу
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