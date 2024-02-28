Клопп признал, что Тиаго, возможно, уже сыграл свой последний матч за "Ливерпуль"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что полузащитник Тиаго Алькантара, возможно, уже сыграл свой последний матч за клуб.

Своего первого матча в этом сезоне Тиаго пришлось подождать до февраля, когда он вышел на замену на 85-й минуте против "Арсенала".



Этих считанных минут, проведенных на поле "Эмирейтс", 32-летнему испанцу хватило, чтобы получить новую травму мышечного характера.



Изначально Клопп был уверен, что травма Алькантары не является серьезной, однако теперь Юрген допускает, что Тиаго уже не сыграет до истечения своего контракта в конце июня.



"Мы не устанавливаем сроков. Если честно, я не знаю (сыграет ли Тиаго снова в этом сезоне). Тут пара вещей — я не знаю, что ему теперь нужно сделать с медицинской точки зрения, и не знаю, сможет ли он сыграть снова".



"Эта проблема не является краткосрочной, поэтому я особо не вникаю в детали. Это не так, что он сможет приступить к тренировкам через две недели, поэтому я не вникаю в детали. Мне нечего добавить. Я не уверен, что это точно такая же травма, но область — та же", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.