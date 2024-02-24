"Фулхэм" вырвал победу в гостях у "Юнайтед"

Алекс Ивоби Гол Алекса Ивоби в компенсированное время позволил "Фулхэму" вырвать победу 1:2 на поле "Манчестер Юнайтед".

Впервые в своей карьере в стартовом составе "красных дьяволов" появился Омари Форсон, заменив Расмуса Хейлунда. Другого травмированного, Люка Шоу, заменил Виктор Линделеф.

В старте у "дачников" произошло сразу шесть перестановок. Свой шанс получили Калвин Бэсси, Тосин Адарабиойо, Харрисон Рид, Алекс Ивоби, Харри Уилсон и Саша Лукич.

"Фулхэм" смотрелся предпочтительнее в начале матча. Гости первыми начали пристреливаться и на 21-й минуте имели особенно хороший момент, чтобы открыть счет, но Андре Онана отразил удар Энтони Робинсона головой, а у Лукича не получилось сыграть на добивании.

Впервые "Юнайтед" по-настоящему ответил на 31-й минуте, когда Диогу Далот дальним ударом попал в штангу со внешней стороны.

На 33-й минуте Алекс Ивоби прострелил поперек внутри чужой штрафной, а Родриго Мунис развернулся около Линделефа и пробил в штангу.

Обменявшись попаданиями в каркас ворот, до конца первого тайма команды также обменялись дальними ударами, но Онана не позволил отличиться Андреасу Перейре, а Бернд Лено — Алехандро Гарначо.

Хозяева еще до перерыва могли остаться вдесятером, но рефери откровенно пожалел Харри Магуайра, который шипами ударил Лукича по стопе.

"Фулхэм" не сбавил обороты во втором тайме, однако опасные моменты почти перестали возникать.

Затишье сохранялось до 65-й минуты, когда после подачи углового Бэсси нанес удар ногой и попал в своего партнера по команде. Однако мяч отскочил назад к Калвину, который вторым шансом воспользовался — 0:1.

После пропущенного гола "Юнайтед" активизировался и принялся штурмовать ворота Лено. Особенно активен у "дьяволов" был Магуайр, который почти не уходил из чужой штрафной.

В итоге именно Магуайр и сравнял счет. На 89-й минуте Харри добил мяч в ворота после отраженного Лено удара Бруну Фернандеша — 1:1.

Компенсированное время хозяева провели в отчаянных попытках вырвать победу, но судьба распорядилась иначе. На седьмой добавленной минуте Адама Траоре сделал передачу в штрафную на Алекса Ивоби, тот избавился от опеки и поразил угол ворот — 1:2.

"Фулхэм" практически не уступил своему сопернику, а периодами даже переигрывал его. "Юнайтед" же заиграл в полную силу только после пропущенного гола, но когда почувствовал близость победы, был отправлен в нокаут.

"Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2024 20:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. narcot 24.02.2024 20:33 # narcot
    ждал ничейку, так как хороший шанс потерять очки был. но скамопараша решила вообще проебать

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  2. kojan 24.02.2024 20:33 # kojan
    вполне приемлемый результат, скорей попрут Хага...команда не хочет играть с ним...

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  3. kukuruzko 24.02.2024 20:28 # kukuruzko
    Глянем на Солянке

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  4. marsimonyan-lfc 24.02.2024 20:25 # marsimonyan-lfc
    Что прямо сейчас видит пидорастерка. А завтра будет наоборот пхахахахахаха круговорот обвисших еблойдов в их с наркотом семейке


    https://ibb.co/9YX5FHc

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  5. alexomck 24.02.2024 20:18 # alexomck
    Собственно, что и говорил Хаг про напа в январе, нет хейлунла и альтернативы нет. С таким руководством не один коуч не вытащит.

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  6. largo-winch 24.02.2024 20:16 # largo-winch
    Юнайтет в концовке матча играл словно Галактикос, но Черная Смерть Онана решил нагадить
    Удачи МЮ, чемпионами не станут, но нам нужен сильный МЮ....

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  7. marsimonyan-lfc 24.02.2024 20:12 # marsimonyan-lfc
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Тен Хаг: "Мы вернулись в гонку"

    Источник: http://fapl.ru/posts/105902/


    Обоссано

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  8. takernotagiver 24.02.2024 20:11 # takernotagiver
    Кто мог подумать, что отсутствие Хейлунда так сильно скажется на МЮ

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  9. girasimus 24.02.2024 20:10 # girasimus
    Наркоша, сынок, как ты, надеюсь eбало твое по прежнему в квадрате?

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  10. gameboy 24.02.2024 20:09 # gameboy
    Всмысле вырвал 6лять, они всю игру вели)

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  11. black-sumrak1990 24.02.2024 20:08 # black-sumrak1990
    Обосрались при своей публике(((

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  12. bembo 24.02.2024 20:08 # bembo
    Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм 24 февраля 2024 П
    Лутон 1:2 Манчестер Юнайтед 18 февраля 2024 В
    Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед 11 февраля 2024 В
    Манчестер Юнайтед 3:0 Вест Хэм 04 февраля 2024 В
    Вулверхэмптон 3:4 Манчестер Юнайтед 01 февраля 2024 В


    Источник: http://fapl.ru/teams/11/


    волки отскок, вилла отскок, лутон отскок

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  13. brown-ale 24.02.2024 20:07 # brown-ale
    Мага классно в нападении играет, пусть всегда там действует.

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  14. girasimus 24.02.2024 20:07 # girasimus
    Главное пенсы могут быть спокойны, 10 место строго закреплено.

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  15. quavo 24.02.2024 20:06 # quavo
    С лысым мю безнадежен играют хуй пойми во что. А победы если и прут то только на индивидуальном мастерстве. Нахуй кароче его с пляжа вместе с его пиздо6лядской черной дырой

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  16. takernotagiver 24.02.2024 20:05 # takernotagiver
    Читалось
    ___________
    24.02.2024 12:27 # удалить
    takernotagiver

    МЮ может сегодня и не выиграть

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  17. tihinya-moiyobir 24.02.2024 20:05 # tihinya-moiyobir
    Муму6ляди - пид0расы. Поскорее бы на Олд Срафорд упал метеорит. Желательно,чтобы сралекс чморгюсон в этот момент был на стадионе.

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  18. bembo 24.02.2024 20:04 # bembo
    чет фатимули ваще ни оч, понаотскакивали маленько, а так говна гавной

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  19. van-dijk 24.02.2024 20:03 # van-dijk
    Маншестер штурмует 4-ю строчку.

    Нарейки, шо с ебалами вашими?!

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