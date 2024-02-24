"Фулхэм" вырвал победу в гостях у "Юнайтед"

Гол Алекса Ивоби в компенсированное время позволил "Фулхэму" вырвать победу 1:2 на поле "Манчестер Юнайтед".

Впервые в своей карьере в стартовом составе "красных дьяволов" появился Омари Форсон, заменив Расмуса Хейлунда. Другого травмированного, Люка Шоу, заменил Виктор Линделеф.



В старте у "дачников" произошло сразу шесть перестановок. Свой шанс получили Калвин Бэсси, Тосин Адарабиойо, Харрисон Рид, Алекс Ивоби, Харри Уилсон и Саша Лукич.



"Фулхэм" смотрелся предпочтительнее в начале матча. Гости первыми начали пристреливаться и на 21-й минуте имели особенно хороший момент, чтобы открыть счет, но Андре Онана отразил удар Энтони Робинсона головой, а у Лукича не получилось сыграть на добивании.



Впервые "Юнайтед" по-настоящему ответил на 31-й минуте, когда Диогу Далот дальним ударом попал в штангу со внешней стороны.



На 33-й минуте Алекс Ивоби прострелил поперек внутри чужой штрафной, а Родриго Мунис развернулся около Линделефа и пробил в штангу.



Обменявшись попаданиями в каркас ворот, до конца первого тайма команды также обменялись дальними ударами, но Онана не позволил отличиться Андреасу Перейре, а Бернд Лено — Алехандро Гарначо.



Хозяева еще до перерыва могли остаться вдесятером, но рефери откровенно пожалел Харри Магуайра, который шипами ударил Лукича по стопе.



"Фулхэм" не сбавил обороты во втором тайме, однако опасные моменты почти перестали возникать.



Затишье сохранялось до 65-й минуты, когда после подачи углового Бэсси нанес удар ногой и попал в своего партнера по команде. Однако мяч отскочил назад к Калвину, который вторым шансом воспользовался — 0:1.



После пропущенного гола "Юнайтед" активизировался и принялся штурмовать ворота Лено. Особенно активен у "дьяволов" был Магуайр, который почти не уходил из чужой штрафной.



В итоге именно Магуайр и сравнял счет. На 89-й минуте Харри добил мяч в ворота после отраженного Лено удара Бруну Фернандеша — 1:1.



Компенсированное время хозяева провели в отчаянных попытках вырвать победу, но судьба распорядилась иначе. На седьмой добавленной минуте Адама Траоре сделал передачу в штрафную на Алекса Ивоби, тот избавился от опеки и поразил угол ворот — 1:2.



"Фулхэм" практически не уступил своему сопернику, а периодами даже переигрывал его. "Юнайтед" же заиграл в полную силу только после пропущенного гола, но когда почувствовал близость победы, был отправлен в нокаут.



"Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм". Отчет о матче