"Фулхэм" вырвал победу в гостях у "Юнайтед"
Гол Алекса Ивоби в компенсированное время позволил "Фулхэму" вырвать победу 1:2 на поле "Манчестер Юнайтед".
Впервые в своей карьере в стартовом составе "красных дьяволов" появился Омари Форсон, заменив Расмуса Хейлунда. Другого травмированного, Люка Шоу, заменил Виктор Линделеф.
В старте у "дачников" произошло сразу шесть перестановок. Свой шанс получили Калвин Бэсси, Тосин Адарабиойо, Харрисон Рид, Алекс Ивоби, Харри Уилсон и Саша Лукич.
"Фулхэм" смотрелся предпочтительнее в начале матча. Гости первыми начали пристреливаться и на 21-й минуте имели особенно хороший момент, чтобы открыть счет, но Андре Онана отразил удар Энтони Робинсона головой, а у Лукича не получилось сыграть на добивании.
Впервые "Юнайтед" по-настоящему ответил на 31-й минуте, когда Диогу Далот дальним ударом попал в штангу со внешней стороны.
На 33-й минуте Алекс Ивоби прострелил поперек внутри чужой штрафной, а Родриго Мунис развернулся около Линделефа и пробил в штангу.
Обменявшись попаданиями в каркас ворот, до конца первого тайма команды также обменялись дальними ударами, но Онана не позволил отличиться Андреасу Перейре, а Бернд Лено — Алехандро Гарначо.
Хозяева еще до перерыва могли остаться вдесятером, но рефери откровенно пожалел Харри Магуайра, который шипами ударил Лукича по стопе.
"Фулхэм" не сбавил обороты во втором тайме, однако опасные моменты почти перестали возникать.
Затишье сохранялось до 65-й минуты, когда после подачи углового Бэсси нанес удар ногой и попал в своего партнера по команде. Однако мяч отскочил назад к Калвину, который вторым шансом воспользовался — 0:1.
После пропущенного гола "Юнайтед" активизировался и принялся штурмовать ворота Лено. Особенно активен у "дьяволов" был Магуайр, который почти не уходил из чужой штрафной.
В итоге именно Магуайр и сравнял счет. На 89-й минуте Харри добил мяч в ворота после отраженного Лено удара Бруну Фернандеша — 1:1.
Компенсированное время хозяева провели в отчаянных попытках вырвать победу, но судьба распорядилась иначе. На седьмой добавленной минуте Адама Траоре сделал передачу в штрафную на Алекса Ивоби, тот избавился от опеки и поразил угол ворот — 1:2.
"Фулхэм" практически не уступил своему сопернику, а периодами даже переигрывал его. "Юнайтед" же заиграл в полную силу только после пропущенного гола, но когда почувствовал близость победы, был отправлен в нокаут.
"Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм". Отчет о матче
24.02.2024 20:00
Просмотров: 1095
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ждал ничейку, так как хороший шанс потерять очки был. но скамопараша решила вообще проебать
(ответить)
вполне приемлемый результат, скорей попрут Хага...команда не хочет играть с ним...
(ответить)
Глянем на Солянке
(ответить)
Что прямо сейчас видит пидорастерка. А завтра будет наоборот пхахахахахаха круговорот обвисших еблойдов в их с наркотом семейке
https://ibb.co/9YX5FHc
(ответить)
Собственно, что и говорил Хаг про напа в январе, нет хейлунла и альтернативы нет. С таким руководством не один коуч не вытащит.
(ответить)
Юнайтет в концовке матча играл словно Галактикос, но Черная Смерть Онана решил нагадить
Удачи МЮ, чемпионами не станут, но нам нужен сильный МЮ....
(ответить)
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Тен Хаг: "Мы вернулись в гонку"
Источник: http://fapl.ru/posts/105902/
Обоссано
(ответить)
Кто мог подумать, что отсутствие Хейлунда так сильно скажется на МЮ
(ответить)
Наркоша, сынок, как ты, надеюсь eбало твое по прежнему в квадрате?
(ответить)
Всмысле вырвал 6лять, они всю игру вели)
(ответить)
Обосрались при своей публике(((
(ответить)
Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм 24 февраля 2024 П
Лутон 1:2 Манчестер Юнайтед 18 февраля 2024 В
Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед 11 февраля 2024 В
Манчестер Юнайтед 3:0 Вест Хэм 04 февраля 2024 В
Вулверхэмптон 3:4 Манчестер Юнайтед 01 февраля 2024 В
Источник: http://fapl.ru/teams/11/
волки отскок, вилла отскок, лутон отскок
(ответить)
Мага классно в нападении играет, пусть всегда там действует.
(ответить)
Главное пенсы могут быть спокойны, 10 место строго закреплено.
(ответить)
С лысым мю безнадежен играют хуй пойми во что. А победы если и прут то только на индивидуальном мастерстве. Нахуй кароче его с пляжа вместе с его пиздо6лядской черной дырой
(ответить)
Читалось
___________
24.02.2024 12:27 # удалить
takernotagiver
МЮ может сегодня и не выиграть
(ответить)
Муму6ляди - пид0расы. Поскорее бы на Олд Срафорд упал метеорит. Желательно,чтобы сралекс чморгюсон в этот момент был на стадионе.
(ответить)
чет фатимули ваще ни оч, понаотскакивали маленько, а так говна гавной
(ответить)
Маншестер штурмует 4-ю строчку.
Нарейки, шо с ебалами вашими?!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий