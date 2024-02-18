Тен Хаг: "Мы вернулись в гонку"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда вернулась в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

В этом календарном году "Юнайтед" не проиграл ни одного из шести своих матчей во всех турнирах, а в рамках Премьер-Лиги может похвастать серией из трех побед кряду.



Впереди у занимающего шестое место "Юнайтед" относительно благоприятный отрезок матчей, начиная с выезда к "Лутону" в воскресенье, и это дает "красным дьяволам" возможность улучшить свое положение в таблице.



Тен Хаг чувствует, что у "Юнайтед" появились реальные шансы ворваться в топ-4, но переломным моментом это назвать отказывается.



"Думаю, было бы чересчур поспешно говорить, что мы переломили ситуацию. Мы пока этого не сделали. Мы вернулись в гонку, но быть в топ-4 — минимум, которого хочет этот клуб. Минимум. Но я чувствую, что теперь мы движемся в правильном направлении".



"Когда наши игроки были в строю, я был убежден, что мы обладаем мастерством, чтобы находиться в топ-4. Я убежден в этом весь сезон, но теперь нам нужно подтвердить это на поле", — цитирует Тен Хага Sky Sports.