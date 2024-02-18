Тен Хаг: "Мы вернулись в гонку"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда вернулась в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

В этом календарном году "Юнайтед" не проиграл ни одного из шести своих матчей во всех турнирах, а в рамках Премьер-Лиги может похвастать серией из трех побед кряду.

Впереди у занимающего шестое место "Юнайтед" относительно благоприятный отрезок матчей, начиная с выезда к "Лутону" в воскресенье, и это дает "красным дьяволам" возможность улучшить свое положение в таблице.

Тен Хаг чувствует, что у "Юнайтед" появились реальные шансы ворваться в топ-4, но переломным моментом это назвать отказывается.

"Думаю, было бы чересчур поспешно говорить, что мы переломили ситуацию. Мы пока этого не сделали. Мы вернулись в гонку, но быть в топ-4 — минимум, которого хочет этот клуб. Минимум. Но я чувствую, что теперь мы движемся в правильном направлении".

"Когда наши игроки были в строю, я был убежден, что мы обладаем мастерством, чтобы находиться в топ-4. Я убежден в этом весь сезон, но теперь нам нужно подтвердить это на поле", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 18.02.2024 10:00

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  1. alexomck 18.02.2024 11:26 # alexomck
    Вроде верно говорит. Травмированные оправились, только Мартинес снова вылетел. Шлак, типа Санчо, хоть временно выкинули. С другой стороны нужны ходы от следующего спортдира, ближайший резерв совсем не справляется.

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  2. dosinho 18.02.2024 11:26 # dosinho
    не знал, что за 4 место идёт гонка, обычно за чемпионство гонка))

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  3. zhanik7 18.02.2024 10:40 # zhanik7
    Ну все, сегодня проиграют Лутону итд

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  4. w1 18.02.2024 10:02 # w1
    Мы знаем, что бывает после таких заявлений

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  5. superglor 18.02.2024 10:01 # superglor
    Проиграют следующие 4 матча.

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