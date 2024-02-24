"Челси" задумывается о покупке Рамсдейла

"Челси" задумывается о приобретении голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла грядущим летом.

Только прошлым летом "Челси" потратил 25 миллионов фунтов на приглашение из "Брайтона" Роберта Санчеса, который этот сезон начинал первым номером "синих".



Однако в декабре Санчес получил травму колена и оказался за спиной у Джордже Петровича, игрой которого в "Челси" довольны, но не слишком уверены насчет перспектив 24-летнего серба быть основным голкипером команды и дальше.



Как сообщает HITC, "Челси" попытается продать Санчеса после окончания сезона, одним из вариантов на замену 26-летнему испанцу рассматривая Рамсдейла.



Рамсдейл тоже начинал этот сезон в стартовом составе, но довольно скоро уступил место в воротах "Арсенала" Давиду Райе, который прибыл из "Брентфорда" на правах аренды.



25-летний англичанин недоволен своей ситуацией в "Арсенале" и в любом случае попытается сменить клуб в ближайшее трансферное окно.