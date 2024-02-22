"Челси" ищет нового основного голкипера
"Челси" будет искать нового основного голкипера грядущим летом.
Прошлым летом "Челси" кардинально обновил свою вратарскую линию, продав Эдуара Менди в "Аль-Ахли" и отправив Кепу Аррисабалагу в "Реал" на правах аренды.
На место ушедших голкиперов были куплены Роберт Санчес из "Брайтона" и Джордже Петрович из "Нью-Инглэнд Революшн" за 25 и 14 миллионов фунтов, соответственно.
Санчес начинал этот сезон первым номером "Челси", но в декабре получил травму колена, и с тех пор ворота команды Маурисио Почеттино защищает Петрович.
По информации Football Insider, ни тот, ни другой голкипер не впечатлил боссов "Челси". "Синие" хотели еще в январе укрепить последний рубеж, но из-за правил финансового фейр-плей не смогли этого сделать.
Поэтому приглашение нового первого номера "Челси" отложил на лето. При этом насчет Санчеса "синие" будут готовы выслушать предложения, надеясь вернуть свои инвестиции в 26-летнего испанца.
22.02.2024 20:00
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ДАЛБОЕБСИ в своем клоунском репертуаре
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По информации Football Insider
Источник: http://fapl.ru/posts/105993/
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странная новость, особенно на фоне шикарной формы петровича
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зачем искать нового вратаря если есть хороший вратарь Петрович
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Чорли - кладбище талантов (с)
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