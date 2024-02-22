"Челси" ищет нового основного голкипера

"Челси" будет искать нового основного голкипера грядущим летом.

Прошлым летом "Челси" кардинально обновил свою вратарскую линию, продав Эдуара Менди в "Аль-Ахли" и отправив Кепу Аррисабалагу в "Реал" на правах аренды.



На место ушедших голкиперов были куплены Роберт Санчес из "Брайтона" и Джордже Петрович из "Нью-Инглэнд Революшн" за 25 и 14 миллионов фунтов, соответственно.



Санчес начинал этот сезон первым номером "Челси", но в декабре получил травму колена, и с тех пор ворота команды Маурисио Почеттино защищает Петрович.



По информации Football Insider, ни тот, ни другой голкипер не впечатлил боссов "Челси". "Синие" хотели еще в январе укрепить последний рубеж, но из-за правил финансового фейр-плей не смогли этого сделать.



Поэтому приглашение нового первого номера "Челси" отложил на лето. При этом насчет Санчеса "синие" будут готовы выслушать предложения, надеясь вернуть свои инвестиции в 26-летнего испанца.