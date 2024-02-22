"Челси" ищет нового основного голкипера

Роберт Санчес "Челси" будет искать нового основного голкипера грядущим летом.

Прошлым летом "Челси" кардинально обновил свою вратарскую линию, продав Эдуара Менди в "Аль-Ахли" и отправив Кепу Аррисабалагу в "Реал" на правах аренды.

На место ушедших голкиперов были куплены Роберт Санчес из "Брайтона" и Джордже Петрович из "Нью-Инглэнд Революшн" за 25 и 14 миллионов фунтов, соответственно.

Санчес начинал этот сезон первым номером "Челси", но в декабре получил травму колена, и с тех пор ворота команды Маурисио Почеттино защищает Петрович.

По информации Football Insider, ни тот, ни другой голкипер не впечатлил боссов "Челси". "Синие" хотели еще в январе укрепить последний рубеж, но из-за правил финансового фейр-плей не смогли этого сделать.

Поэтому приглашение нового первого номера "Челси" отложил на лето. При этом насчет Санчеса "синие" будут готовы выслушать предложения, надеясь вернуть свои инвестиции в 26-летнего испанца.


Метки Санчес, слухи, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 22.02.2024 20:40 # hammersmith
    ДАЛБОЕБСИ в своем клоунском репертуаре

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  2. skydreams 22.02.2024 20:36 # skydreams
    По информации Football Insider

    Источник: http://fapl.ru/posts/105993/

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  3. chelsea 22.02.2024 20:22 # chelsea
    странная новость, особенно на фоне шикарной формы петровича

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  4. vinnipooh 22.02.2024 20:14 # vinnipooh
    зачем искать нового вратаря если есть хороший вратарь Петрович

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  5. largo-winch 22.02.2024 20:13 # largo-winch
    Чорли - кладбище талантов (с)

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