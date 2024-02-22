Рэтклифф хочет превзойти "Сити" и "Ливерпуль"

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф заявил, что хочет превзойти "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

В последние годы "Сити" и "Ливерпуль" были доминирующими силами на внутренней арене, и в этом сезоне "Юнайтед" вновь находится сильно позади своих географических соседей в таблице Премьер-Лиги.



Однако Рэтклифф сразу предупреждает, что потребуется два-три сезона, прежде чем "Юнайтед" сможет по-настоящему бросить вызов двум соседям.



"Когда в прошлом сезоне "Манчестер Сити" играл против "Реала" дома и победил 4:0, это был лучший футбол, который я когда-либо видел. Если мы когда-либо сможем выйти на этот уровень, это будет замечательное достижение".



"На северо-западе у нас есть два соседа, которые являются действительно впечатляющими футбольными клубами. Я хочу сбить их всех с вершины. Мы являемся друзьями, потому что все мы с северо-запада, но они являются нашими злейшими врагами. Очевидно, они являются нашими главными конкурентами в Великобритании".



"Впереди у нас длинный путь. Это не изменится завтра. К сожалению, людям нужно дать нам время вернуться. Это займет два-три сезона. Нужно терпение. Бездумно тратить деньги летом — не выход, это только усложнит ситуацию", — приводит слова Рэтклиффа BBC.