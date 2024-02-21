Руни согласился бы стать ассистентом Гвардиолы
Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что согласился бы стать ассистентом главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, если ему поступит такое предложение.
Самостоятельная тренерская карьера 38-летнего Руни складывается неважно. Неплохо себя проявив в кризисном "Дерби", затем Уэйн провалился в "Ди Си Юнайтед" и "Бирмингеме".
Руни не отказался бы поучиться тренерскому мастерству у Гвардиолы, несмотря на свою связь с "Манчестер Юнайтед", лучшим бомбардиром которого он остается, забив 253 гола в 559 матчах в течение 13 лет.
"Открыт ли я к работе ассистентом в "Сити"? Это от кое-чего зависит. Если Пеп Гвардиола придет и попросит меня стать его ассистентом, я соглашусь".
"Посмотрите, как сейчас идут дела у Артеты (в "Арсенале"). Уверен, во многом это благодаря тому, чему он научился у Гвардиолы. Так что это зависит от ситуации".
"Для меня Пеп является лучшим тренером — посмотрите, как он адаптировался. Посмотрите, как они играют, потому что это не то же самое, как они играли четыре года назад".
"Он продолжает делать эти тонкие изменения, и затем ты видишь, что все остальные пытаются ему подражать. Кроме того, они трудятся упорнее, чем кто-либо", — сообщил Руни в подкасте Stick to Football.
21.02.2024 16:00
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Последние комментарии:
Ну да, любой бездарь под крылом Пепки превращается в топ менеджера) Толковым парнем для этого не обязательно быть)
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Он и за Сити согласился бы поиграть, и даже согласился тогда. Пока красноносый не насыпал ему 300 кусков зарплаты, иначе не выдержал бы такого позора.
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Недостаточно лысый
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Вот только ты ему нахуй не сдался.
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