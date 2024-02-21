Руни согласился бы стать ассистентом Гвардиолы

Хосеп Гвардиола и Уэйн Руни Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что согласился бы стать ассистентом главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, если ему поступит такое предложение.

Самостоятельная тренерская карьера 38-летнего Руни складывается неважно. Неплохо себя проявив в кризисном "Дерби", затем Уэйн провалился в "Ди Си Юнайтед" и "Бирмингеме".

Руни не отказался бы поучиться тренерскому мастерству у Гвардиолы, несмотря на свою связь с "Манчестер Юнайтед", лучшим бомбардиром которого он остается, забив 253 гола в 559 матчах в течение 13 лет.

"Открыт ли я к работе ассистентом в "Сити"? Это от кое-чего зависит. Если Пеп Гвардиола придет и попросит меня стать его ассистентом, я соглашусь".

"Посмотрите, как сейчас идут дела у Артеты (в "Арсенале"). Уверен, во многом это благодаря тому, чему он научился у Гвардиолы. Так что это зависит от ситуации".

"Для меня Пеп является лучшим тренером — посмотрите, как он адаптировался. Посмотрите, как они играют, потому что это не то же самое, как они играли четыре года назад".

"Он продолжает делать эти тонкие изменения, и затем ты видишь, что все остальные пытаются ему подражать. Кроме того, они трудятся упорнее, чем кто-либо", — сообщил Руни в подкасте Stick to Football.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Руни, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. redwhitegun 21.02.2024 16:26 # redwhitegun
    Ну да, любой бездарь под крылом Пепки превращается в топ менеджера) Толковым парнем для этого не обязательно быть)

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  2. superglor 21.02.2024 16:25 # superglor
    Он и за Сити согласился бы поиграть, и даже согласился тогда. Пока красноносый не насыпал ему 300 кусков зарплаты, иначе не выдержал бы такого позора.

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  3. closer 21.02.2024 16:12 # closer
    Недостаточно лысый

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  4. suddenly 21.02.2024 16:01 # suddenly
    Вот только ты ему нахуй не сдался.

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