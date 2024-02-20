Луис Суарес помешал "Арсеналу" заполучить Бензема

Бывший нападающий "Ливерпуля" Луис Суарес признался, что помешал "Арсеналу" заполучить Карима Бензема из "Реала".

Всего лишь годом ранее не сумев перейти в "Арсенал" из "Ливерпуля" за 40,000,001 фунт, летом 2014 Суарес собрался в Ла Лигу.



Изначально Суарес думал о "Реале", который планировал освободить место для Луиса, продав Бензема в "Арсенал".



Однако затем случился Чемпионат Мира в Бразилии, где выступавший за сборную Уругвая Суарес укусил итальянца Джорджо Кьеллини, схлопотав дисквалификацию на четыре месяца.



В результате "Реал" охладел к Суаресу, и тот перешел в "Барселону", а "Арсенал" не смог купить Бензема, взамен пригласив Алексиса Санчеса и Данни Уэлбека тем летом.



"До Чемпионата Мира 2014 года "Реал" хотел приобрести меня, и все было на мази. Они планировали продать Бензема в "Арсенал", все было согласовано".



"Когда начался Чемпионат Мира, в гонку вступила "Барселона", и я, как вы знаете, предпочел "Барсу". Из-за ситуации с укусом интерес "Реала" снизился, а "Барселона" стала более заинтересованной, несмотря на мое наказание. Я всегда буду благодарен за это. В конце концов у меня были два варианта, и я выбрал "Барселону", потому что это была моя мечта", — цитирует Суареса Evening Standard.