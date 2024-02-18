Заха может вернуться в Премьер-Лигу летом

Вингер "Галатасарая" Уилфрид Заха может вернуться в Премьер-Лигу грядущим летом.

Заха только прошлым летом присоединился к "Галатасараю" в качестве свободного агента, перед этим отказавшись от нового контракта с "Кристал Пэлас", который был готов сделать Уилфрида своим самым высокооплачиваемым игроком в истории.



Интерес к Захе из Премьер-Лиги существовал еще в январе, когда справки насчет экс-игрока "Манчестер Юнайтед" наводили "Вест Хэм" и "Астон Вилла".



Заха отказался покидать "Галатасарай" после всего половины сезона, однако talkSPORT ожидает, что летом 31-летний вингер сборной Кот-д'Ивуара будет более открыт к возвращению в Премьер-Лигу.



Добавим, в этом сезоне Заха забил 10 голов и отдал пять результативных передач за "Галатасарай", который лидирует в турецком первенстве и участвует в плей-офф Лиги Европы.