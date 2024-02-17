Хау опасается, что МЮ узнает трансферные секреты "Ньюкасла"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау опасается, что спортивный директор Дэн Эшуорт передаст трансферные секреты "сорок" "Манчестер Юнайтед".

Эшуорт является целью номер один сэра Джима Рэтклиффа, покупающего 25% акций "Юнайтед", на роль спортивного директора, и Дэн уже уведомил "Ньюкасл", что ему поступило предложение перебраться в Манчестер.



Эшуорт занимает высокую позицию в "Ньюкасле" и прекрасно осведомлен о планах саудовских владельцев клуба на летнее трансферное окно. Теперь конкурент "сорок" может узнать эту чувствительную информацию.



"Думаю, озвученные вами беспокойства обоснованны. Не знаю, как много я могу сказать, но я поделюсь своим мнением".



"Работа (над трансферами) никогда не прекращается. Эта работа идет непрерывно перед январем и перед летом. Эта работа идет 365 дней в году. Она никогда не замирает, и процессы не меняются".



"Да, Дэн посвящен в эти планы. Он в том положении, когда наделен властью, обладает большим интеллектом и информацией. Так что это слегка необычная ситуация".



"Я хочу, чтобы эта ситуация быстро разрешилась. Но это зависит не от того, чего хочу я, не так ли? В какой-то момент нужно будет подвести черту и двигаться дальше. Для каждого лучше, если так и будет", — цитирует Хау The Telegraph.