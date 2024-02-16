Моуриньо хочет вернуться к работе как можно скорее

Бывший главный тренер "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо объявил о своем желании как можно скорее вернуться к работе.

Моуриньо находится без клуба после своего расставания с "Ромой" в прошлом месяце. С тех пор Жозе связывают с различными тренерскими работами, а также сватают назад в "Юнайтед" и "Челси".



По словам Моуриньо, он не собирается брать творческий отпуск, как покидающий "Ливерпуль" Юрген Клопп, однако Жозе ищет правильную работу, поэтому вынужден запастись терпением.



"Я обедал со своими друзьями и людьми, которые работают вместе со мной, и когда мы находились в лифте, я сказал парням, что вернусь к работе хоть завтра, если это будет возможно".



"Любой день без работы не приносит мне удовольствия. Простите, парни, но я не понимаю этого. Я не понимаю людей, которые говорят о творческом отпуске".



"Творческий отпуск может дать мне только одну вещь — депрессию. Поэтому я хочу другую работу. Я просто хочу работать, но мне нужно быть терпеливым", — сообщил Моуриньо ютуб-каналу Рио Фердинанда.