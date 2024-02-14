Семь вещей, что мы узнали в 24-м туре

Тройка лидеров уходит в отрыв, "Кристал Пэлас" все ближе к зоне вылета, а "Вест Хэм" в очень плохой форме. Об этом и другом — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





"Пэлас" — участник гонки за выживание



Хоть "орлы" и опережают зону вылета на пять очков, по игре они являются полноценными участниками борьбы за выживание. Более того, в ближайших матчах с "Эвертоном" и "Бернли" они по-настоящему ощутят на себе мотивацию тех, кто участвует в этой гонке давно.



"Кристал Пэлас" проиграл "Челси" в матче, который складывался для "орлов" неплохо — команда Роя Ходжсона провалила второй тайм, не сумев сдержать Конора Галлахера и Коула Палмера — двух лучших игроков "Челси" в этом году. В итоге коллективу Маурисио Почеттино удалось добыть волевую победу, а "Пэлас" снова проиграл — четвертый раз в пяти последних матчах во всех турнирах.



Назревает увольнение Ходжсона и его тренерского штаба, но стоит отметить, что главной причиной кризиса "орлов" стала эпидемия травм, которая началась осенью и актуальна до сих пор. В лазарете двое лучших игрока "орлов" Майкл Олисе и Эберечи Эзе, а также ведущий защитник Марк Гехи, опорник Шейк Дукуре, опытный Роб Холдинг. Скамейка "Пэлас" оказалась слишком куцей, чтобы команда справилась с таким продолжительным кризисом, а новички, пришедшие во время зимнего трансферного окна (Уортон, Муньос), — не такими опытными, чтобы сходу проявить себя в Премьер-Лиге.



Мойесу нужно привести в чувство свою команду



Еще одна команда, которая находится в ужасной форме — это "Вест Хэм" Дэвида Мойеса. Положение "молотков" в турнирной таблице довольно комфортное, но их текущая форма не радует болельщиков. "Вест Хэм" еще не побеждал в этом году, а последние поражения от "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" были столь безнадежными, что Мойес может стать неожиданным конкурентом Роя Ходжсона в "гонке" на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге, даже с учетом того, что "молотки" все еще находятся в топ-8 в турнирной таблице.



"Арсенал" просто издевался над "молотками", а Деклан Райс не успевал извиняться за свои удачные действия против бывшей команды, которая дала ему и его новым партнерам максимальную свободу в центре поля. Если Гарет Саутгейт хотел посмотреть в этой игре на потенциальных дублеров Райса в сборной Англии, то и Джеймс Уорд-Проуз, и вышедший на замену Калвин Филлипс выглядели настолько жалко, что тренеру национальной команды оставалось лишь наслаждаться невероятной формой Райса и надеяться, что Деклан не снизит обороты к Евро-2024.



Вроде бы "Вест Хэму" в этом сезоне ничего не угрожает, да и объективно команде будет сложно пробиться в топ-6, но, как минимум, на достойное выступление в Лиге Европы в клубе рассчитывают, а текущая форма "молотков" ужасает. Хорошо, что "Вест Хэм" обеспечил себе поздний старт в плей-офф Лиги Европы, и у Мойеса есть время, чтобы привести подопечных в чувство. Да и еще недавно эта же команда обыгрывала со счетом 2:0 "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", разгромивших их в последних турах, так что проблема скорее в мотивации и настрое, чем в нехватке мастерства и умений.



"Юнайтед" набрал неожиданно хорошую форму



Что бы ни случилось с Эриком Тен Хагом, есть надежда, что даже в случае увольнения, он оставит лучшее наследие, чем его предшественники из потерянного десятилетия "Манчестер Юнайтед". В дополнение к многообещающим Алехандро Гарначо, Кобби Майну и Расмусу Хойлунду, чей первый гол в Премьер-Лиге превратился в серию из пяти результативных матчей, были возрождены еще несколько карьер в "Юнайтед", считавшиеся загубленными.



Харри Магуайр был очень убедителен на втором этаже в битве с нападающим сборной Англии Олли Уоткинсом. Другой же игрок, которого летом "Юнайтед" едва не продал, продолжил историю таких легендарных суперсабов "Юнайтед", как Оле Гуннар Сульшер и Хавьер "Чичарито" Эрнандес.



Скотт Мактоминей — один из самых полезных игроков "Юнайтед" в этом сезоне. Только в чемпионате он забил семь мячей, а это больше, чем в трех предыдущих сезонах в "Юнайтед" вместе взятых. Шотландец в последнее время в основном выходит на замену, так как на его позиции у "красных дьяволов" увеличилась конкуренция с появлением юного Майну, но для команды он остается таким же полезным игроком, как и в первой части сезона, когда он был основным опорником "Юнайтед".



Энергия Сарра преображает "Тоттенхэм"



Тройка лидеров уходит в отрыв, так как "Астон Вилла" не способна выдерживать ритм чемпионской гонки, а командой, которая может зацепиться за четвертую путевку в Лигу Чемпионов, сейчас выглядит "Тоттенхэм" Постекоглу.



"Тоттенхэм" был одним из самых активных клубов на январском трансферном рынке, поскольку они купили защитника Раду Дрэгушина и арендовали нападающего Тимо Вернера, но, возможно, их самым важным приобретением месяца может оказаться новый контракт с Пап Матаром Сарром. Игрок сборной Сенегала, очень вовремя вернувшийся с Кубка Африки, был одним из главных героев волевой победы "шпор" над одним из своих прямых конкурентов в лице "Брайтона".



Получив образование в Generation Foot — той же академии из Дакара, которая помогла вырастить Садио Мане, — Сарр перешел в "Тоттенхэм" из французского клуба "Мец" в 2021 году и быстро превращается в одного из лучших молодых полузащитников английского первенства, который, кажется покрывает каждый угол поля. "Он один из тех полузащитников, которые создают сопернику настоящие проблемы, потому что, независимо от того, бежит он с мячом или без мяча, он бежит вперед, он бежит агрессивно и крушит соперника", — сказал Постекоглу о Сарре после гола африканца на "Олд Траффорд" в августе.



Тоуни возвращает "пчел" к жизни



Логично, что в отсутствие Айвена Тоуни "Брентфорд" немного опустился в этом сезоне, встретив уикенд всего на три очка выше зоны вылета. Но теперь, когда бомбардир вернулся, неудивительно, что подопечные Томаса Франка быстро добавляют — хотя они и остаются без Бриана Мбемо, Рика Генри и других травмированных игроков.



"Брентфорд" хорошо выглядел в проигранных матчах с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" и, заработав свою первую выездную победу и ничейный результат с октября, должен пойти вверх по турнирной таблице. Естественно, Тоуни сыграл важную роль — он забил свой третий гол в четырех матчах после возвращения.



"Брентфорд" сделал все возможное, чтобы отложить вероятный уход Тоуни до лета, и фактор Айвена позволяет команде надеяться, что последние неприятности были временными, а зона вылета скоро снова окажется на приличном расстоянии от "пчел".



Уайлдер не обеспокоен возможным вылетом "клинков"



С недоверием встретили заявление Криса Уайлдера о том, что, несмотря на победу над "Лутоном", он до сих пор понятия не имеет, сколько очков в Премьер-Лиге набрал "Шеффилд Юнайтед".



"Никто не говорил о разрыве", — сказал он. "Мы только что говорили о следующей игре. Я знаю, что у нас сейчас 12 или 13 очков, и вы не знаете, что произойдет. Нужно просто опустить голову и работать".



Вылет действительно не страшит "Шеффилд Юнайтед", так как эта команда уже возвращалась в Премьер-Лигу ранее и не предпринимала рискованных действий, которые могли бы привести к финансовым затруднениям в Чемпионшипе. Эта команда остается "лифтом", который курсирует между дивизионами, и сейчас Уайлдер сосредоточен на том, чтобы вернуть на "Брамалл Лэйн" правильный настрой и связь с болельщиками, которая была у "клинков" в лучшие сезоны его работы здесь.



Марку Силва попал в яблочко с Мунисом



При всем уважении к нефти, голы остаются самым ценным товаром в футболе — особенно в нынешних условиях, когда наблюдается относительная нехватка забивных центральных нападающих. Так что главный тренер "Фулхэма" Марку Силва будет надеяться, что нашел такого в лице Родриго Муниса, чей дубль обеспечил "дачникам" комфортную и решающую победу в матче с "Борнмутом".



Мунис медленно начал свою карьеру в Англии: из-за травмы колена он выбыл на шесть недель. Но сейчас он в гуще событий: забил в матче с "Бернли" на прошлых выходных, а затем добавил два браконьерских гола, что принесло его команде победу над "Борнмутом".



Однако впечатляла не только интуиция бомбардира. "Он очень много трудился", — сказал Силва после игры. "Он борется за то, чего хочет, и демонстрирует желание стать основным нападающим "Фулхэма". То, как он связал нашу игру и играл под давлением полузащитников, было действительно хорошо". А учитывая, что Рауль Хименес травмирован, у бразильца действительно хорошие шансы стать основным форвардом "дачников".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru