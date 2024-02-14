Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд пропустит финал Кубка Лиги против "Челси" из-за травмы колена.

Александер-Арнольд заново повредил свое колено в первом же матче после своего возвращения из лазарета — против "Бернли" в минувший уикенд, когда Трент сыграл 58 минут.



Изначально Александер-Арнольд получил небольшой надрыв связок колена еще в матче Кубка Англии против "Арсенала" в январе, а против "Бернли" болевые ощущения вернулись.



По информации The Times, теперь вице-капитан "Ливерпуля" пропустит несколько недель и не примет участия в финале Кубка Лиги против "Челси" на "Уэмбли" 25 февраля.



Кроме того, под вопросом оказалось участие Александер-Арнольда в важнейшем для "Ливерпуля" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" 10 марта.



Александер-Арнольд надеется, что ему удастся решить свои проблемы со здоровьем к товарищеским матчам сборной Англии против Бразилии и Бельгии в конце марта, но точные сроки не устанавливаются.