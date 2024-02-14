Александер-Арнольд пропустит финал Кубка Лиги

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд пропустит финал Кубка Лиги против "Челси" из-за травмы колена.

Александер-Арнольд заново повредил свое колено в первом же матче после своего возвращения из лазарета — против "Бернли" в минувший уикенд, когда Трент сыграл 58 минут.

Изначально Александер-Арнольд получил небольшой надрыв связок колена еще в матче Кубка Англии против "Арсенала" в январе, а против "Бернли" болевые ощущения вернулись.

По информации The Times, теперь вице-капитан "Ливерпуля" пропустит несколько недель и не примет участия в финале Кубка Лиги против "Челси" на "Уэмбли" 25 февраля.

Кроме того, под вопросом оказалось участие Александер-Арнольда в важнейшем для "Ливерпуля" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" 10 марта.

Александер-Арнольд надеется, что ему удастся решить свои проблемы со здоровьем к товарищеским матчам сборной Англии против Бразилии и Бельгии в конце марта, но точные сроки не устанавливаются.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2024 19:00

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  1. meshuggah 14.02.2024 20:28 # meshuggah
    Зассал бэмби на льду, усиление для подзалупаля

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  2. chelsia-hueta 14.02.2024 19:19 # chelsia-hueta
    Да голубым они вторым составом даже дублем в рот дадут , так что по хуй кто будет кто нет , щелся будет отлуплена

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