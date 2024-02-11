Франк: "Я не могу заставить клубы прийти за мной"

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни заявил, что не может заставить другие клубы "прийти за ним".

Накануне 27-летний Тоуни своим голом помог "Брентфорду" одержать победу 0:2 в гостях у "Вулверхэмптона" и отдалиться от зоны вылета в Премьер-Лиге.



На днях главный тренер "Брентфорда" Томас Франк сказал, что ожидает ухода Тоуни в конце сезона, и после матча на "Молинью" Айвен прокомментировал эти слова.



"Я — игрок "Брентфорда" в данный момент, и никто не может предсказать будущее. Что будет, то будет, но прежде всего я сосредоточен на хорошей игре за "Брентфорд", на сохранении их в лиге и на том, чтобы продолжать забивать голы и набирать по три очка".



"Я рассматриваю его (Франка) слова так, словно он не хочет обладать мной. Тренер сказал, что сказал, но я не могу заставить клубы прийти за мной".



"Я просто должен продолжать делать то, что делаю, а это — забивать голы. Что будет, то будет", — сообщил Тоуни BBC.