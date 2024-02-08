Пети: "Моуриньо и Терри исправили бы ситуацию в "Челси"
Бывший полузащитник "Челси" Эмманюэль Пети считает, что Жозе Моуриньо помог бы наладить дела на "Стэмфорд Бридж", если вернется на должность главного тренера.
Нынешний наставник "Челси" Маурисио Почеттино оказался под огромным давлением после того, как "синие" опустились в нижнюю половину таблицы Премьер-Лиги.
Букмекеры считают Моуриньо, в январе уволенного из "Ромы", одним из фаворитов на замену Почеттино, и Пети убежден, что Жозе в дуэте с легендой клуба Джоном Терри помог бы "синим" преобразиться.
"Я видел спекуляции о том, что может прийти Моуриньо, сделав Джона Терри своим ассистентом".
"Это могло бы быть интересно, если подумать об этом. Он бы придал команде характера и индивидуальности".
"В данный момент их команда выглядит сломленной, и он может стать тем, что придет и исправит это. Вообще, я думаю, им нужен тренер, у которого будет ясное видение того, что нужно делать с имеющимися игроками".
"Им нужно перестать покупать игроков и подумать над тем, как они могут развить тех, кто у них уже есть. "Челси" нужно развить свою индивидуальность, потому что сейчас у них этого нет", — цитирует Пети talkSPORT.
08.02.2024 13:00
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Та нет уж, эта Жозефина дважды заходила и этого хватило.
Терри как помощник никакие проблемы на поле не исправит. Видели в Астон Вилле
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Да блин, ну с фига ли?!
Моуринью в чемпионате, который слабее чем английский, с составом, который сам собирал и который как минимум не слабее, чем в Челси, проиграл 7 раз за 20 туров. Плюс никогда не умел работать с молодёжью.
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