Семь вещей, что мы узнали в 23-м туре

"Лутон" набрал великолепную форму, "Арсенал" максимально закрутил интригу в чемпинской гонке, где подарком "канониров" воспользовался "Манчестер Сити". Об этом и другом — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





"Лутон" набрал потрясающую форму



Кто бы мог подумать, что команда, которую считали самым главным и очевидным претендентом на вылет в Чемпионшип, наберет такую форму после Нового года, что выдаст шестиматчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, а на рубеже января и февраля забьет восемь мячей в ворота соперников из топ-10 таблицы Премьер-Лиги, "Брайтона" и "Ньюкасла"!



Домашняя ничья "Ньюкасла" и "Лутона" со счетом 4:4 была абсолютно сумасшедшей, но совершенно блестящей. Как сказал впоследствии менеджер "Лутона" Роб Эдвардс: "Это была игра, которую я никогда не забуду". В великолепной форме находится Элайджа Адебайо, отличившийся в двух последних матчах "шляпников" четырежды, оказался очень полезным для "Лутона" Росс Баркли.



Кроме того, что "Лутон" обошел в турнирной таблице "Эвертон" и на время покинул зону вылета, команда Роба Эдвардса продолжает свой путь в Кубке Англии, где выбила в переигровке как раз "ирисок". Конечно, "Лутон" все еще называют одним из фаворитов на вылет, но сейчас шансы у "шляпников" зацепиться за место выше 18-го есть — особенно, с учетом возможных штрафных санкций в отношении "Ноттингем Форест" и "Эвертона".



Комедия ошибок на "Эмирейтс" показывает, что напряжение в гонке за титул растет



На дворе февраль, все суперзвезды "Манчестер Сити" снова в хорошей форме, а на "Эмирейтс" начало сказываться настоящее напряжение в борьбе за титул. Однако никто не мог предсказать ни размер, ни масштаб случившихся в итоге оборонительных ошибок, ни личности виновных.



Первая дикая ошибка случилась в первом тайме, когда Луис Диас каким-то удивительным образом смог отправить мяч в сетку, сравняв счет при коллективном помутнении, накрывшем защиту "Арсенала". Нечто подобное произошло и в случае с голом Габриэля Мартинелли во втором тайме, когда Алиссон и Виргил Ван Дейк не разобрались в ситуации, когда просто нужно было выбить мяч из штрафной.



Многие считают Вильяма Салиба и Ван Дейка двумя лучшими центральными защитниками в Премьер-Лиге, но, похоже на то, что даже они не застрахованы от помутнений в условиях сумасшедшей конкуренции на вершине таблицы. Победа "Арсенала" лишь закрутила гайки интриги в чемпионской гонке, но трудно себе представить, чтобы оборона "Сити" допускала такие ошибки, как защитники "Арсенала" и "Ливерпуля" в их удивительной и странной игре.



Кривая формы Фодена пошла вверх



"Манчестер Сити" воспользовался подарком от "Арсенала" и стал лидером Премьер-Лиги по потерянным очкам. Матч с "Брентфордом" складывался непросто, но большой плюс нынешнего "Сити" в том, что в команде достаточно игроков, которые могут поймать свой звездный час и выстрелить в нужный момент.



С "пчелами" таким игроком стал Фил Фоден, оформивший хет-трик, который помог "горожанам" добыть волевую победу 1:3. Левый фланг "Сити" вообще провел очень сильный матч, и, кроме Фодена, отлично сыграл Йошко Гвардиол. Фоден — не самый стабильный игрок, и его карьера в "Сити" напоминает "американские горки", но такая амплитуда свойственна многим атакующим полузащитникам команды Гвардиолы — на второй план у него в разное время уходили и Фоден, и Махрез, и даже Бернарду Силва, но все возвращали свою лучшую форму и доверие тренера.



В этом сезоне Фоден пригодился уже в разных турнирах, забивая на клубном Чемпионате Мира и в Кубке Англии, но хет-трик в ворота "Брентфорда" должен помочь ему обрести статус основного игрока на остаток сезона. И тут уже от самого 23-летнего англичанина будет зависеть, как он им воспользуется. Фоден вроде бы и уже пятый сезон кряду стабильно в обойме "Сити", но настоящей звездой пока что не стал, блистая лишь эпизодически. Возможно, пришло время сделать шаг вперед?



Бэйли начинает оправдывать ожидания



Вингер "Астон Виллы" Леон Бэйли и его игра в этом сезоне — яркий пример того, что иногда даже самому талантливому игроку нужно время, чтобы проявить себя на новом месте, в новом чемпионате. Когда Бэйли пришел в 2021 году в "Виллу", от него ждали многого, но травмы не позволили Леону проявить себя на длительном отрезке — болельщики увидели лишь презентацию того, на что могут рассчитывать в будущем.



Будущее наступило только сейчас — в этом сезоне Бэйли очень быстр, напорист и по факту является искрой зажигания "Виллы", ускоряя темп команды Унаи Эмери в нужные моменты. В матче с "Шеффилд Юнайтед" он давал столько энергии и драйва, что этого хватило для разгрома "клинков", и такой результат был необходим для "Виллы", притормозившей в начале года.



В этом сезоне Бэйли провел на поле 1,015 минут в чемпионате, забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. Сейчас он один из ключевых игроков команды, и его показатели и игра, наконец, вышли на уровень тех ожиданий, которые были в момент переезде Леона в Бирмингема



"Волки" дождались возвращения великолепного Нету



"Вулверхэмптон" в совершенно не свойственном ему стиле выдал два сумасшедших матча с невероятной результативностью, драматически проиграв дома "Манчестер Юнайтед" 3:4 и победив на поле "Челси" со счетом 2:4. Такие результаты совпали с возвращением после травмы и набором формы Педру Нету — одного из лучших ассистентов Премьер-Лиги текущего сезона.



У Нету снова была сила, чтобы уходить от защитников, и хорошая работа ног, чтобы выкручиваться из сложных положений. Восстановившись после травмы, португалец вырвался на волю, и "Вулверхэмптон" пожинает плоды от быстрого набора формы Педру. Португалец просто разорвал "Челси" в клочья, уничтожив Бена Чилуэлла и Тиаго Силву.



"Он был близок к тому, чтобы не выйти в стартовом составе", — сказал Гари О'Нил, помня о необходимости беречь своего лучшего игрока. "К счастью, он чувствовал себя хорошо". К счастью для "волков", но не для "Челси".



Физическое давление помогло "Эвертону" взять очки с "Тоттенхэмом"



Шон Дайч настаивал на том, что именно мастерство "Эвертона" при исполнении стандартных положений, а не результат продуманной стратегии, нацеленной на голкипера "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио, привело к тому, что "ириски" дважды сравнивали счет в матче с командой с самым высоким количеством голов со стандартных положений в этом сезоне.



Уязвимость Викарио под давлением — и отсутствие защиты со стороны его собственных защитников — последовательно эксплуатировалась. "Эвертон" не одинок в этом отношении в матчах с "Тоттенхэмом", но стандартные положения были не единственной проблемой в обороне в тот разочаровывающий день для команды Постекоглу.



Опытный ветеран "Эвертона" очень четко описал еще одну проблему "шпор", которая вытекает из желания контролировать мяч даже у своих ворот.



"Тоттенхэм" — хорошая команда", — говорит Янг. "Но мяч в их штрафной слишком часто возвращается к противнику. Мы обнаружили, что если оказывать давление на их игроков, у нас появятся шансы".



Хейлунд продолжает набирать обороты



Расмус Хейлунд нашел отличный способ отпраздновать 21-летие — после того, как он, наконец, забил свой первый гол в Премьер-Лиге против "Астон Виллы", датчанин забивает уже в четырех матчах кряду.



Его голы, а также возрождение Маркуса Рэшфорда — то, что нужно "Манчестер Юнайтед". В новом году команда Эрика Тен Хага потеряла очки только с "Тоттенхэмом", и, кроме Хойлунда и Рэшфорда, в ее составе есть и другие игроки, пребывающие в отличной форме. Молодые Гарначо и Майну отлично проявили себя в январе, а пустеющий лазарет дает Тен Хагу возможности для маневра, которых у него не было на большом отрезке в этом сезоне, когда количество травмированных игроков приближалось к десятку.



В этом сезоне еще далеко не все потеряно для "Юнайтед" в плане квалификации в Лигу Чемпионов — нужно лишь выйти на пик формы к весне и прибавить в стабильности, добывать очки так же уверенно, как в матче с "Вест Хэмом", который еще недавно был выше "красных дьяволов" в турнирной таблице.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru