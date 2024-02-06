Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи рискует пропустить финал Кубка Лиги из-за рецидива травмы задней поверхности бедра.

Напомним, 23-летний Собослаи пропустил большую часть января из-за проблем с задней поверхностью бедра, но в конце месяца вернулся к выступлениям за "Ливерпуль".



Собослаи успел отдать результативную передачу против "Норвича" и забить против "Челси", после чего неожиданно не попал в заявку "красных" на проигранный матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувшее воскресенье (3:1).



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил отсутствие Собослаи на "Эмирейтс" болевыми ощущениями в области, которая была травмирована, однако венгерское издание Index утверждает, что на самом деле все серьезнее.



Речь идет о полноценном рецидиве, который оставит Собослаи вне игры на четыре недели. Теперь участие Доминика в финале Кубка Лиги против "Челси" 25 февраля находится под большим вопросом.