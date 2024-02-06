"Сити" победил "Брентфорд" благодаря хет-трику Фодена

Фил Фоден Хет-трик Фила Фодена позволил "Манчестер Сити" одержать волевую победу 1:3 на поле "Брентфорда" и сблизиться с лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем" на расстояние в два очка.

Относительно поражения 3:2 от "Тоттенхэма" в стартовый состав "пчел" вернулся Серхио Регилон, заменив Кина Льюис-Поттера.

В старте у "горожан" по сравнению с победой 3:1 над "Бернли" появились Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд.

Чуть пощупав мяч, гости принялись практиковаться в дальних ударах, но голкипер хозяев Марк Флеккен отразил оба выстрела Хулиана Альвареса, а также не позволил отличиться Уолкеру.

На 21-й минуте Флеккен ввел мяч в игру от своих ворот, а Нил Мопе воспользовался замешательством обороны "Сити" и получил возможность выйти один на один — 1:0.

Пропустив, "горожане" продолжили давить, но Флеккен по-прежнему действовать безошибочно, остановив прорыв Холанда и отразив дальний удар Йошко Гвардиола.

Затем гости чуть перевели дух, позволив хозяевам организовать несколько контратак.

Но под занавес тайма "Сити" снова навалился и сравнял-таки счет. Итан Пиннок не смог вынести мяч из своей штрафной, чем воспользовался Фил Фоден, грудью опустив снаряд в ноги и расстреляв ворота — 1:1.

А вскоре после начала второго тайма Фоден оформил дубль, с подступов к вратарской площади замкнув головой подачу Кевина Де Брюйне — 1:2.

Поведя в счете, "горожане" чуть отошли назад, а на 70-й минуте разразились своим третьим голом. Фоден подхватил мяч от Холанда на подступах к штрафной, рванул внутрь площадки по центру и закатил мяч в ворота — 1:3.

Гостям не составило труда довести дело до победы. Хозяева уже ни на что не надеялись.

"Брентфорд" был неплох в первом тайме, а Флеккен и вовсе действовал выше всяких похвал, однако "пчелы" слегка не дотерпели до перерыва, позволив сопернику сравнять счет. А во втором тайме более высокий класс "Сити" обнаружил себя.

"Брентфорд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Брентфорд, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2024 00:55

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  1. lahmatyj 06.02.2024 01:29 # lahmatyj
    Выебли, как русские хохлов.

    (ответить)

  2. bembo 06.02.2024 01:08 # bembo
    ловите далбаеба))))))))))

    05.02.2024 22:59 #
    drogba11cool

    5-0 в пользу королей, вперед!

    Источник: http://fapl.ru/posts/105646/

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  3. brown-ale 06.02.2024 01:04 # brown-ale
    Месть за прошлый сезон.

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  4. nightmare- 06.02.2024 01:03 # nightmare-
    вспомнилось как один фанат Челси на этом сайте писал что-то в духе «на трофеи Манчестер Сити пофиг, они нечестно зарабатывают их, они читеры и всем на них плевать».
    но вот поправочка, Челси же из того же разряда команда, которая в своё время поднялась в топы благодаря огромным вложениям и если бы в то время нормально работал система ФФП, то у Челси были большие проблемы.
    в общем, забавно слышать такое от фаната Челси.

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  5. narcot-fake 06.02.2024 01:00 # narcot-fake
    КОРОЛИ!!!

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  6. drogba11cool 06.02.2024 00:59 # drogba11cool
    Сити на классе, КОРОЛИ!
    колбасники и гейгунеры, ссытесь? правильно, другого вы не умеете, терпилойды беспонтовые ухехехе

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