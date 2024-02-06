"Сити" победил "Брентфорд" благодаря хет-трику Фодена
Хет-трик Фила Фодена позволил "Манчестер Сити" одержать волевую победу 1:3 на поле "Брентфорда" и сблизиться с лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем" на расстояние в два очка.
Относительно поражения 3:2 от "Тоттенхэма" в стартовый состав "пчел" вернулся Серхио Регилон, заменив Кина Льюис-Поттера.
В старте у "горожан" по сравнению с победой 3:1 над "Бернли" появились Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд.
Чуть пощупав мяч, гости принялись практиковаться в дальних ударах, но голкипер хозяев Марк Флеккен отразил оба выстрела Хулиана Альвареса, а также не позволил отличиться Уолкеру.
На 21-й минуте Флеккен ввел мяч в игру от своих ворот, а Нил Мопе воспользовался замешательством обороны "Сити" и получил возможность выйти один на один — 1:0.
Пропустив, "горожане" продолжили давить, но Флеккен по-прежнему действовать безошибочно, остановив прорыв Холанда и отразив дальний удар Йошко Гвардиола.
Затем гости чуть перевели дух, позволив хозяевам организовать несколько контратак.
Но под занавес тайма "Сити" снова навалился и сравнял-таки счет. Итан Пиннок не смог вынести мяч из своей штрафной, чем воспользовался Фил Фоден, грудью опустив снаряд в ноги и расстреляв ворота — 1:1.
А вскоре после начала второго тайма Фоден оформил дубль, с подступов к вратарской площади замкнув головой подачу Кевина Де Брюйне — 1:2.
Поведя в счете, "горожане" чуть отошли назад, а на 70-й минуте разразились своим третьим голом. Фоден подхватил мяч от Холанда на подступах к штрафной, рванул внутрь площадки по центру и закатил мяч в ворота — 1:3.
Гостям не составило труда довести дело до победы. Хозяева уже ни на что не надеялись.
"Брентфорд" был неплох в первом тайме, а Флеккен и вовсе действовал выше всяких похвал, однако "пчелы" слегка не дотерпели до перерыва, позволив сопернику сравнять счет. А во втором тайме более высокий класс "Сити" обнаружил себя.
"Брентфорд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
06.02.2024 00:55
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Выебли, как русские хохлов.
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ловите далбаеба))))))))))
05.02.2024 22:59 #
drogba11cool
5-0 в пользу королей, вперед!
Источник: http://fapl.ru/posts/105646/
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Месть за прошлый сезон.
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вспомнилось как один фанат Челси на этом сайте писал что-то в духе «на трофеи Манчестер Сити пофиг, они нечестно зарабатывают их, они читеры и всем на них плевать».
но вот поправочка, Челси же из того же разряда команда, которая в своё время поднялась в топы благодаря огромным вложениям и если бы в то время нормально работал система ФФП, то у Челси были большие проблемы.
в общем, забавно слышать такое от фаната Челси.
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КОРОЛИ!!!
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Сити на классе, КОРОЛИ!
колбасники и гейгунеры, ссытесь? правильно, другого вы не умеете, терпилойды беспонтовые ухехехе
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