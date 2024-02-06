"Сити" победил "Брентфорд" благодаря хет-трику Фодена

Хет-трик Фила Фодена позволил "Манчестер Сити" одержать волевую победу 1:3 на поле "Брентфорда" и сблизиться с лидирующим в Премьер-Лиге "Ливерпулем" на расстояние в два очка.

Относительно поражения 3:2 от "Тоттенхэма" в стартовый состав "пчел" вернулся Серхио Регилон, заменив Кина Льюис-Поттера.



В старте у "горожан" по сравнению с победой 3:1 над "Бернли" появились Рубен Диаш, Кайл Уолкер, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд.



Чуть пощупав мяч, гости принялись практиковаться в дальних ударах, но голкипер хозяев Марк Флеккен отразил оба выстрела Хулиана Альвареса, а также не позволил отличиться Уолкеру.



На 21-й минуте Флеккен ввел мяч в игру от своих ворот, а Нил Мопе воспользовался замешательством обороны "Сити" и получил возможность выйти один на один — 1:0.



Пропустив, "горожане" продолжили давить, но Флеккен по-прежнему действовать безошибочно, остановив прорыв Холанда и отразив дальний удар Йошко Гвардиола.



Затем гости чуть перевели дух, позволив хозяевам организовать несколько контратак.



Но под занавес тайма "Сити" снова навалился и сравнял-таки счет. Итан Пиннок не смог вынести мяч из своей штрафной, чем воспользовался Фил Фоден, грудью опустив снаряд в ноги и расстреляв ворота — 1:1.



А вскоре после начала второго тайма Фоден оформил дубль, с подступов к вратарской площади замкнув головой подачу Кевина Де Брюйне — 1:2.



Поведя в счете, "горожане" чуть отошли назад, а на 70-й минуте разразились своим третьим голом. Фоден подхватил мяч от Холанда на подступах к штрафной, рванул внутрь площадки по центру и закатил мяч в ворота — 1:3.



Гостям не составило труда довести дело до победы. Хозяева уже ни на что не надеялись.



"Брентфорд" был неплох в первом тайме, а Флеккен и вовсе действовал выше всяких похвал, однако "пчелы" слегка не дотерпели до перерыва, позволив сопернику сравнять счет. А во втором тайме более высокий класс "Сити" обнаружил себя.



"Брентфорд" — "Манчестер Сити". Отчет о матче