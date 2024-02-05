23-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 5 февраля, поединком "Брентфорда" и "Манчестер Сити" завершится 23-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

БРЕНТФОРД — МАНЧЕСТЕР СИТИ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Брентфорд" проиграл шесть из семи последних матчей в Премьер-Лиги. "Пчелы" пропускали в каждом из 11 последних поединков чемпионата.



"Манчестер Сити" одержал восемь побед кряду с учетом всех соревнований. "Горожане" уступали в счете по ходу каждого из трех последних выездных матчей в Премьер-Лиге, но в итоге выиграли все три.



В прошлом сезоне Премьер-Лиги "Брентфорд" стал одной из четырех команд, которые смогли нанести поражение "Сити", и единственной, сделавшей дубль против этого соперника. "Пчелы" могут стать первой со времен "Ливерпуля" в 2015-2016 годах командой, три раза подряд одолевшей "горожан".



Защитник "Брентфорда" Серхио Регилон снова доступен после того, как ему пришлось пропустить матч против "Тоттенхэма" из-за условий своей аренды. Аарон Хики, Рико Генри, Бриан Мбемо и Кевин Шаде остаются в лазарете.



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд окончательно оправился после травмы стопы и может выйти в старте. Мануэль Аканджи решил свои проблемы с коленом.