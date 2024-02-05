"Челси" переманил коммерческого директора "Тоттенхэма"

"Челси" удалось переманить коммерческого директора "Тоттенхэма" Тодда Клайна.

Американец Клайн уже уведомил "Тоттенхэм" о своем желании уйти и в данный момент передает дела, после чего ему будет позволено приступить к работе в "Челси".



Как сообщает The Telegraph, в "Челси" Клайн заменит Тома Глика, об уходе которого с поста президента по бизнесу было объявлено еще в октябре.



"Тоттенхэм" нанял Клайна в 2021 году, и одной из главных задач Тодда была продажа прав на переименование "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".



Клайн так и не нашел спонсора для нового стадиона "шпор", но, по крайней мере, смог значительно увеличить доходы клуба от коммерческой деятельности.



Вопрос со стадионом актуален и для "Челси", которому все еще предстоит сделать выбор между реконструкцией "Стэмфорд Бридж" и строительством новой арены. В любом случае ожидается, что стадион "синих" получит коммерческое название, и Клайн должен с этим помочь.