"Челси" переманил коммерческого директора "Тоттенхэма"

Эрик Дайер и Тодд Клайн "Челси" удалось переманить коммерческого директора "Тоттенхэма" Тодда Клайна.

Американец Клайн уже уведомил "Тоттенхэм" о своем желании уйти и в данный момент передает дела, после чего ему будет позволено приступить к работе в "Челси".

Как сообщает The Telegraph, в "Челси" Клайн заменит Тома Глика, об уходе которого с поста президента по бизнесу было объявлено еще в октябре.

"Тоттенхэм" нанял Клайна в 2021 году, и одной из главных задач Тодда была продажа прав на переименование "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

Клайн так и не нашел спонсора для нового стадиона "шпор", но, по крайней мере, смог значительно увеличить доходы клуба от коммерческой деятельности.

Вопрос со стадионом актуален и для "Челси", которому все еще предстоит сделать выбор между реконструкцией "Стэмфорд Бридж" и строительством новой арены. В любом случае ожидается, что стадион "синих" получит коммерческое название, и Клайн должен с этим помочь.


Метки Клайн, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2024 18:00

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  1. chelsea-69 05.02.2024 18:42 # chelsea-69
    одной из главных задач Тодда была продажа прав на переименование "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

    Клайн так и не нашел спонсора для нового стадиона

    Источник: http://fapl.ru/posts/105653/


    Теперь заживем

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