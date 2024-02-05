Ван Дейк: "Беру полную ответственность за этот гол"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк взял на себя ответственность за роковую ошибку в проигранном матче против "Арсенала".

Завершив первый тайм воскресного матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" со счетом 1:1, после перерыва "Ливерпуль", как чувствует Ван Дейк, приближался к тому, чтобы выйти вперед.



Однако этот план улетел в трубу на 67-й минуте, когда недопонимание между Ван Дейком и Алиссоном позволило Габриэлю Мартинелли поразить пустые ворота.



После поражения со счетом 3:1 Ван Дейк признал, что гол Мартинелли стал переломным моментом матча, и Виргил винит в этом только себя.



"Это был тяжелый день. Я беру полную ответственность за второй пропущенный гол, и это был большой переломный момент в матче. Я должен был сыграть лучше и принять решение лучше в той ситуации".



"Проиграть здесь больно мне, больно остальной команде. Мне — особенно. Мы были так хороши после перерыва и имели моменты. Мы доминировали, и атмосфера здесь стала более нервной".



"Переломный момент — это моя ответственность. Я просто должен был вынести мяч. Когда ты принимаешь неправильное решение за долю секунды, такие вещи случаются в футболе".



"Такие вещи случались не слишком часто в моей карьере, но в данном случае это тяжело. Я оправлюсь от этого и извлеку урок. Но я беру ответственность на себя", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.