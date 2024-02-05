Ван Дейк: "Беру полную ответственность за этот гол"

Виргил Ван Дейк и Алиссон Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк взял на себя ответственность за роковую ошибку в проигранном матче против "Арсенала".

Завершив первый тайм воскресного матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" со счетом 1:1, после перерыва "Ливерпуль", как чувствует Ван Дейк, приближался к тому, чтобы выйти вперед.

Однако этот план улетел в трубу на 67-й минуте, когда недопонимание между Ван Дейком и Алиссоном позволило Габриэлю Мартинелли поразить пустые ворота.

После поражения со счетом 3:1 Ван Дейк признал, что гол Мартинелли стал переломным моментом матча, и Виргил винит в этом только себя.

"Это был тяжелый день. Я беру полную ответственность за второй пропущенный гол, и это был большой переломный момент в матче. Я должен был сыграть лучше и принять решение лучше в той ситуации".

"Проиграть здесь больно мне, больно остальной команде. Мне — особенно. Мы были так хороши после перерыва и имели моменты. Мы доминировали, и атмосфера здесь стала более нервной".

"Переломный момент — это моя ответственность. Я просто должен был вынести мяч. Когда ты принимаешь неправильное решение за долю секунды, такие вещи случаются в футболе".

"Такие вещи случались не слишком часто в моей карьере, но в данном случае это тяжело. Я оправлюсь от этого и извлеку урок. Но я беру ответственность на себя", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.


Метки Арсенал, Ван Дейк, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2024 06:00

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Последние комментарии:




  1. girasimus 05.02.2024 07:50 # girasimus
    В последнее время стал мало двигаться, потерял темп, а может усталость, плюс концентрация.

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  2. bmw-e34 05.02.2024 07:33 # bmw-e34
    Та куйня, вообще без претензий. Весь январь в игре Ливерпуля всё было через чур хорошо, и такой матч он должен был случиться для встряски и собранности на оставшийся отрезок чемпионата.

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  3. muzzle 05.02.2024 06:47 # muzzle
    Это точно такая же ошибка, как и в пропущенном голе Арсенала в этом матче, один в один. Там тоже, идиот не вынес мяч, а хотел принести его в руки вратарю.

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  4. redwhitegun 05.02.2024 06:09 # redwhitegun
    Мы доминировали

    Источник: http://fapl.ru/posts/105641/

    )))

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