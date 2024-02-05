Клопп пожаловался на судейство Тэйлора

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пожаловался на работу рефери Энтони Тэйлора после поражения 3:1 от "Арсенала".

Надежды "Ливерпуля" уйти от поражения в воскресном матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс" были перечеркнуты, когда в концовке Ибраима Конате получил вторую желтую карточку и оставил гостей вдесятером.



Однако это не единственная претензия Клоппа к Тэйлору. Юрген вообще считает, что Энтони предвзят к нему и его команде.



"Многие вещи были против нас сегодня. Этот рефери показал мне красную карточку против "Манчестер Сити", когда Бернарду Силва применил прием из рестлинга против Мо Салаха. Сегодня была такая же ситуация на Жоте, но он не показал красную карточку".



"Это невероятно. А затем Хаверц хватает Конате, после чего Хаверц падает, а рефери показывает Конате желтую карточку. Габриэль делает то же самое с Нуньесом, и желтой карточки нет", — сообщил Клопп Sky Sports.