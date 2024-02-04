Почеттино извинился перед фанатами "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино извинился перед фанатами своего клуба за поражение 2:4 от "Вулверхэмптона".

В воскресенье "Челси" потерпел свое 10-е поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, что крайне расстроило публику со "Стэмфорд Бридж".



Домашние болельщики освистали свою команду в перерыве и после финального свистка, а также принялись скандировать по ходу матча фразу "мы е**ное дерьмо!"



Почеттино признает, что он и его команда не оправдывают ожиданий, и Маурисио лишь может извиниться за это.



"Конечно, я понимаю их чувства. Мы — "Челси", и нам нужно принять, что они хотят побеждать, они хотят быть лучшими".



"Да, они чувствуют себя расстроенными, и я извиняюсь перед ними от лица команды, потому, что, думаю, они расстроены так же, как и мы", — цитирует Почеттино talkSPORT.