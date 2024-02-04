"Челси" проиграл дома "Вулверхэмптону"

Матеус Кунья "Челси" потерпел свое 10-е поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, проиграв дома "Вулверхэмптону" со счетом 2:4.

Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино отреагировал на поражение 4:1 от "Ливерпуля", убрав из стартового состава Бенуа Бадиашиле и Нони Мадуэке. Вместо них появились Мало Гюсто и Кристофен Нкунку.

В старт "волков" вернулись Райан Аит-Нури, Жоао Гомес и Пабло Сарабия, заменив Мэтта Дохерти, Томми Дойла и Жан-Рикнера Бельгарда.

"Челси" по-хозяйски начал матч, активно атакуя, однако "Вулверхэмптон" пытался показывать зубы.

После нескольких подходов, "синие", наконец, открыли счет на 19-й минуте. Мойсес Кайседо сделал диагональную передачу низом в штрафную, а Коул Палмер пробил в касание — 1:0.

Ответ "волков" не заставил себя ждать. Н 22-й минуте Матеус Кунья нанес удар из пределов штрафной площади, а рикошет от Тиаго Силвы значительно изменил траекторию мяча и не оставил Джордже Петровичу шансов на спасение — 1:1.

В дальнейшем игра была более-менее равной — ни одной из команд не удавалось завладеть инициативой. А последнее слово в первом тайме осталось за гостями. Педру Нету вошел в штрафную с правого фланга и прострелил на Аит-Нури, который пробил с рикошетом от Акселя Дисаси — 1:2.

Второй тайм начался с того, что Стерлинг упустил возможность сравнять счет. Рахим пробивал в касание с убойной позиции, но просто не попал в створ.

"Челси" продолжил искать ответный гол, однако "Вулверхэмптон" был опасен на контратаках, что и подтвердилось на 63-й минуте. Нету ворвался в штрафную по правому краю и, достигнув лицевой линии, покатил назад под удар Кунье — 1:3.

После третьего пропущенного гола хозяева совсем отчаялись, а в концовке матча пропустили еще раз. Это Кунья реализовал пенальти, который сам и заработал, нарвавшись на фол Гюсто — 1:4.

На 86-й минуте Тиаго Силва скинул мяч головой в ворота после подачи Михаилом Мудриком углового — 2:4. Но на этом все и закончилось — гости не позволили своему сопернику возродить интригу.

"Вулверхэмптон" наилучшим образом отреагировал на обидное домашнее поражение 3:4 от "Манчестер Юнайтед". "Волки" четко следовали своему плану на игру, и "Челси" ничего не смог с этим поделать.

"Челси" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2024 19:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea-69 04.02.2024 19:23 # chelsea-69
    Матч посмотрел. Не одобряю

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  2. quavo 04.02.2024 19:22 # quavo
    Матч не сиотрел, но горначо топарина

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  3. chelsea88 04.02.2024 19:20 # chelsea88
    Короче если Почеттино не уволят после этого матча то я xyй знает что вообще ожидать.
    Братьям-скаузерам желаю напихать целую охапку гейгуннерастам е6анным.

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  4. nightmare- 04.02.2024 19:19 # nightmare-
    ну у Челси +/- топовый состав, просто сегодня не все в строю были, а так бы разорвали этих волков.

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  5. bembo 04.02.2024 19:16 # bembo
    ВПЕРЕД КРАСНАЯ МАШИНА ГЕР ЮРГЕНА!!!!

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  6. scholes18 04.02.2024 19:15 # scholes18
    Челси просто наигрывает состав в этом сезоне, вот в следующем сезоне зажжём, особенно когда все ключевые игроки вернутся в строй и проведём успешную предсезонную подготовку, ведь у нас практически топовый состав.
    следующий сезон за Челси! императоры будут на троне!
    накидайте пожалуйста схемок с потенциальными летними усилениями, очень интересно кто может усилить этот итак топовый состав.

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  7. drogba11cool 04.02.2024 19:14 # drogba11cool
    а куда все фаны пенисов подевались, что у них с лицами?

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  8. sausage 04.02.2024 19:13 # sausage
    Сабослаи минус( Гравенрберх непонятный пока типчик. Но ничего, вперёд, красные!

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  9. hachidlo 04.02.2024 19:12 # hachidlo
    Игрок "Челси" Михайл Мудрик заявил, что тренер Маурисио Почеттино должен прибавить, чтобы тренеровать Щолсе.

    Источник: http://fapl.ru/posts/105629/

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  10. superglor 04.02.2024 19:12 # superglor
    11 Челси 23 31

    В следующем туре Чорли победит без шансов, чтобы вернуться на свое место.

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  11. chelsea88 04.02.2024 19:11 # chelsea88
    11 место, cyка!
    Это дно, е6ать.

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  12. sausage 04.02.2024 19:10 # sausage
    Смотришь на состав Челси и ахуеваешь, что за бомжи в старте. Но когда Почеттино начинает делать замены, то понимаешь, что в старте оказывается были "топы"!
    PS Мудрик кстати гп. Наконец-то освоился.

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  13. acceptodessa 04.02.2024 19:10 # acceptodessa
    Членси Почетинович Бейли. Приятно познакомиться.

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  14. shearer1 04.02.2024 19:09 # shearer1
    Почет чётко ведёт команду. Прогресс виден... У Челси лучшая и самая дорогая полузащита в мире. Хочешь покупай за 100 млн, хочешь - за 120 млн. Любые варианты... Летом Боули готовится купить Осимхена за овер 100 млн...

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  15. drogba11cool 04.02.2024 19:08 # drogba11cool
    Боули аут!

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  16. hachidlo 04.02.2024 19:08 # hachidlo
    Челси Хотспурс какой-то.

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  17. bembo 04.02.2024 19:08 # bembo
    ну шо вы членсы ебаные, дакукарекались? императоры хреновы.

    КЛОПП нормально вам в рот дал, наш великий вожак.
    А ТЕПЕРЬ и волки вам натыкали на ротан, ахахахааха.
    ЛИВЕРПУЛЬ ЭТО СИЛА ЭТО МОЩЬ ЭТО ХАРИЗМА ЭТО ВЕЛИЧИЕ.

    Готовьте очечо , готовьте вазелин, финал СКОРО УХЕЕХЕХЕХЕХХЕЕ

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  18. brown-ale 04.02.2024 19:08 # brown-ale
    Новый контракт Пакетине!

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  19. scholes18 04.02.2024 19:08 # scholes18
    пенсы недавно писали "три очка до МЮ, догоняем".

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  20. sausage 04.02.2024 19:07 # sausage
    Просто устали после КА.

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