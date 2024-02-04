"Челси" проиграл дома "Вулверхэмптону"
"Челси" потерпел свое 10-е поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, проиграв дома "Вулверхэмптону" со счетом 2:4.
Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино отреагировал на поражение 4:1 от "Ливерпуля", убрав из стартового состава Бенуа Бадиашиле и Нони Мадуэке. Вместо них появились Мало Гюсто и Кристофен Нкунку.
В старт "волков" вернулись Райан Аит-Нури, Жоао Гомес и Пабло Сарабия, заменив Мэтта Дохерти, Томми Дойла и Жан-Рикнера Бельгарда.
"Челси" по-хозяйски начал матч, активно атакуя, однако "Вулверхэмптон" пытался показывать зубы.
После нескольких подходов, "синие", наконец, открыли счет на 19-й минуте. Мойсес Кайседо сделал диагональную передачу низом в штрафную, а Коул Палмер пробил в касание — 1:0.
Ответ "волков" не заставил себя ждать. Н 22-й минуте Матеус Кунья нанес удар из пределов штрафной площади, а рикошет от Тиаго Силвы значительно изменил траекторию мяча и не оставил Джордже Петровичу шансов на спасение — 1:1.
В дальнейшем игра была более-менее равной — ни одной из команд не удавалось завладеть инициативой. А последнее слово в первом тайме осталось за гостями. Педру Нету вошел в штрафную с правого фланга и прострелил на Аит-Нури, который пробил с рикошетом от Акселя Дисаси — 1:2.
Второй тайм начался с того, что Стерлинг упустил возможность сравнять счет. Рахим пробивал в касание с убойной позиции, но просто не попал в створ.
"Челси" продолжил искать ответный гол, однако "Вулверхэмптон" был опасен на контратаках, что и подтвердилось на 63-й минуте. Нету ворвался в штрафную по правому краю и, достигнув лицевой линии, покатил назад под удар Кунье — 1:3.
После третьего пропущенного гола хозяева совсем отчаялись, а в концовке матча пропустили еще раз. Это Кунья реализовал пенальти, который сам и заработал, нарвавшись на фол Гюсто — 1:4.
На 86-й минуте Тиаго Силва скинул мяч головой в ворота после подачи Михаилом Мудриком углового — 2:4. Но на этом все и закончилось — гости не позволили своему сопернику возродить интригу.
"Вулверхэмптон" наилучшим образом отреагировал на обидное домашнее поражение 3:4 от "Манчестер Юнайтед". "Волки" четко следовали своему плану на игру, и "Челси" ничего не смог с этим поделать.
"Челси" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
04.02.2024 19:00
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Последние комментарии:
Матч посмотрел. Не одобряю
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Матч не сиотрел, но горначо топарина
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Короче если Почеттино не уволят после этого матча то я xyй знает что вообще ожидать.
Братьям-скаузерам желаю напихать целую охапку гейгуннерастам е6анным.
(ответить)
ну у Челси +/- топовый состав, просто сегодня не все в строю были, а так бы разорвали этих волков.
(ответить)
ВПЕРЕД КРАСНАЯ МАШИНА ГЕР ЮРГЕНА!!!!
(ответить)
Челси просто наигрывает состав в этом сезоне, вот в следующем сезоне зажжём, особенно когда все ключевые игроки вернутся в строй и проведём успешную предсезонную подготовку, ведь у нас практически топовый состав.
следующий сезон за Челси! императоры будут на троне!
накидайте пожалуйста схемок с потенциальными летними усилениями, очень интересно кто может усилить этот итак топовый состав.
(ответить)
а куда все фаны пенисов подевались, что у них с лицами?
(ответить)
Сабослаи минус( Гравенрберх непонятный пока типчик. Но ничего, вперёд, красные!
(ответить)
Игрок "Челси" Михайл Мудрик заявил, что тренер Маурисио Почеттино должен прибавить, чтобы тренеровать Щолсе.
Источник: http://fapl.ru/posts/105629/
(ответить)
11 Челси 23 31
В следующем туре Чорли победит без шансов, чтобы вернуться на свое место.
(ответить)
11 место, cyка!
Это дно, е6ать.
(ответить)
Смотришь на состав Челси и ахуеваешь, что за бомжи в старте. Но когда Почеттино начинает делать замены, то понимаешь, что в старте оказывается были "топы"!
PS Мудрик кстати гп. Наконец-то освоился.
(ответить)
Членси Почетинович Бейли. Приятно познакомиться.
(ответить)
Почет чётко ведёт команду. Прогресс виден... У Челси лучшая и самая дорогая полузащита в мире. Хочешь покупай за 100 млн, хочешь - за 120 млн. Любые варианты... Летом Боули готовится купить Осимхена за овер 100 млн...
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Боули аут!
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Челси Хотспурс какой-то.
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ну шо вы членсы ебаные, дакукарекались? императоры хреновы.
КЛОПП нормально вам в рот дал, наш великий вожак.
А ТЕПЕРЬ и волки вам натыкали на ротан, ахахахааха.
ЛИВЕРПУЛЬ ЭТО СИЛА ЭТО МОЩЬ ЭТО ХАРИЗМА ЭТО ВЕЛИЧИЕ.
Готовьте очечо , готовьте вазелин, финал СКОРО УХЕЕХЕХЕХЕХХЕЕ
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Новый контракт Пакетине!
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пенсы недавно писали "три очка до МЮ, догоняем".
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Просто устали после КА.
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