"Челси" проиграл дома "Вулверхэмптону"

"Челси" потерпел свое 10-е поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, проиграв дома "Вулверхэмптону" со счетом 2:4.

Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино отреагировал на поражение 4:1 от "Ливерпуля", убрав из стартового состава Бенуа Бадиашиле и Нони Мадуэке. Вместо них появились Мало Гюсто и Кристофен Нкунку.



В старт "волков" вернулись Райан Аит-Нури, Жоао Гомес и Пабло Сарабия, заменив Мэтта Дохерти, Томми Дойла и Жан-Рикнера Бельгарда.



"Челси" по-хозяйски начал матч, активно атакуя, однако "Вулверхэмптон" пытался показывать зубы.



После нескольких подходов, "синие", наконец, открыли счет на 19-й минуте. Мойсес Кайседо сделал диагональную передачу низом в штрафную, а Коул Палмер пробил в касание — 1:0.



Ответ "волков" не заставил себя ждать. Н 22-й минуте Матеус Кунья нанес удар из пределов штрафной площади, а рикошет от Тиаго Силвы значительно изменил траекторию мяча и не оставил Джордже Петровичу шансов на спасение — 1:1.



В дальнейшем игра была более-менее равной — ни одной из команд не удавалось завладеть инициативой. А последнее слово в первом тайме осталось за гостями. Педру Нету вошел в штрафную с правого фланга и прострелил на Аит-Нури, который пробил с рикошетом от Акселя Дисаси — 1:2.



Второй тайм начался с того, что Стерлинг упустил возможность сравнять счет. Рахим пробивал в касание с убойной позиции, но просто не попал в створ.



"Челси" продолжил искать ответный гол, однако "Вулверхэмптон" был опасен на контратаках, что и подтвердилось на 63-й минуте. Нету ворвался в штрафную по правому краю и, достигнув лицевой линии, покатил назад под удар Кунье — 1:3.



После третьего пропущенного гола хозяева совсем отчаялись, а в концовке матча пропустили еще раз. Это Кунья реализовал пенальти, который сам и заработал, нарвавшись на фол Гюсто — 1:4.



На 86-й минуте Тиаго Силва скинул мяч головой в ворота после подачи Михаилом Мудриком углового — 2:4. Но на этом все и закончилось — гости не позволили своему сопернику возродить интригу.



"Вулверхэмптон" наилучшим образом отреагировал на обидное домашнее поражение 3:4 от "Манчестер Юнайтед". "Волки" четко следовали своему плану на игру, и "Челси" ничего не смог с этим поделать.



"Челси" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче