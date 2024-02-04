Макаллистер заявил, что "Ливерпуль" получил "стимул" из-за ухода Клоппа

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер заявил, что новость об уходе Юргена Клоппа стала стимулом для его команды.

В прошлом месяце Клопп объявил, что покидает должность главного тренера "Ливерпуля" через четыре месяца, однако Макаллистер чувствует, что это только придало мотивации его команде.



"Ливерпуль" все еще сражается на четырех фронтах, и Алексис с партнерами настроены проводить Юргена как можно лучше.



"Тренер сказал, что он уходит, и это придает нам огромный стимул. Я не знаю, было ли это его идеей, когда он делал заявление, но это определенно стало стимулом".



"Все мы знаем, что Юрген значит для этого клуба и его фанатов, и мы хотим лучшего для него. Мы по-настоящему понимаем и уважаем его решение, и теперь мы хотим постараться изо всех сил, чтобы провести самый хороший сезон перед его уходом", — цитирует Макаллистера The Guardian.