"Тоттенхэм" упустил победу против "Эвертона"
Пропустив в компенсированное время, "Тоттенхэм" остался без победы в выездном противостоянии с "Эвертоном" — 2:2.
Относительно 0:0 против "Фулхэма" в стартовый состав "ирисок" вернулся Идрисса Гейе, заменив Арно Данжуму.
"Шпоры" посреди недели победили "Брентфорд" со счетом 3:2, и относительно того матча в стартовый состав команды влились Пьер-Эмиль Хейбьерг и Бреннан Джонсон, заменив Оливера Скиппа и Деяна Кулусевски.
Гостям потребовалось три с небольшим минуты, чтобы открыть счет. Тимо Вернер нашел на левом краю штрафной Дестини Удоджи, который прострелил на Ришарлисона, а тот пробил в касание под перекладину — 0:1.
Вскоре хозяева пришли в себя, стал оказывать давление и отметились парой опасных, но неточных ударов.
"Тоттенхэм" стал слишком прижиматься к своим воротам и на 30-й минуте пропустил. После подачи углового к дальней штанге Джеймс Тарковски сделал скидку на Доминика Калверт-Левина, и тот пробил головой в упор — 1:1.
На 41-й минуте "шпорам" впервые за долгое время удалась вразумительная атака. Джеймс Мэддисон отбросил мяч на подступы к штрафной, а Ришарлисон нанес обводящий удар в касание — 1:2.
Уже в добавленное к первому тайму время "Эвертон" мог сравнять счет, но Гульельмо Викарио остановил мяч на линии ворот после удара Виталия Миколенко.
Второй тайм начался с двух отличных сейвов голкипера "ирисок" Джордана Пикфорда, который остановил выход один на один Вернера и дальний удар Мэддисона. Чуть позже первый номер сборной Англии не позволил Ришарлисону оформить хет-трик.
У "Эвертона" атакующая игра почти не ладилась, однако в концовке хозяева устроили навал. На 88-й минуте Юссеф Шермити наносил удар в касание из выгодной позиции, но мяч пошел прямо в Викарио.
И все-таки в компенсированное время "ириски" ушли от поражения. Джаррад Брантуэйт у дальней штанги занес мяч в ворота после подачи со штрафного и неудачной попытки Кристиана Ромеро ее прервать — 2:2.
Оба своих гола "Тоттенхэм" пропустил после стандартных положений, поэтому в упущенной победе может винить только себя. "Эвертон" был довольно настойчив, хотя с игры у "ирисок" почти ничего не получалось.
"Эвертон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
03.02.2024 17:35
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(ответить)
а когда начнут вести статистику предголевых, этот уникум будет пиздеть, что у скоулза их ноль, ахаахха
по итогу ссал тебе на голову, супец
(ответить)
https://www.transfermarkt.world/michel-platini/leistungsdaten/spieler/88994
а мишеля платини вообще нет голевых во французской лиге (логика супа головного мозга), а в серии А всего 13. как его в 20ку лучших игроков в истории суют?
(ответить)
03.02.2024 18:14 #
bembo
У Челси +/- топовый состав, когда все здоровы.
Петрович(Санчес)
Джеймс Силва Фофана Чилвел
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Джексон
Источник: http://fapl.ru/posts/105612/?c=1
ребзя
нет, ну где вы еще бесплатно увидите такого дебила?
нет слов
(ответить)
бля, в истории был более талантливый в пасе, чем майкл лаудруп?
ебать он днище, будучи свободным художником всего 51 голевую отдал в изи и атакующей ла лиге...
а в серии а всего-то 25. ой распиаренка...
https://www.transfermarkt.world/michael-laudrup/profil/spieler/8023
(ответить)
Посмотрим на сезон ЗМ Зидана
https://www.transfermarkt.world/zinedine-zidane/leistungsdaten/spieler/3111/plus/0?saison=1997
7 голевых карл в чемпе Италии! 7! ебать дно, и за это ЗМ дали?
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Я так понял суп опять решил из себя эксперта построить? Может кто этому дебилоиду объяснит, что до 2009-2010 г. статистику голевых не вели? Что не определяли точность передач, нахождение в третях поля и тд? хджи (ебал я его точку джи).
У Скоулза долгое время считалось количество ассистов 55 в премьер-лиге. Сейчас на трансфермаркте отражается 61. Если покапаться в архивах и тд, то и еще найти можно.
Но сравним с величайшим Зизу. Согласно трансфермаркту у него за 200 матчей французской лиги всего 14 голевых, за всю испанскую карьеру в лиге 51 голевая. При том, что они играл на поле выше и более свободную роль. Зизу говно игрок теперь? Или может статистика не особо честная? Или не все решают голевые?
Слишком сложные вопросы для уе6ана супа, понимаю
https://www.transfermarkt.world/paul-scholes/leistungsdaten/spieler/3397/plus/0?saison=ges
https://www.transfermarkt.world/zinedine-zidane/leistungsdaten/spieler/3111
(ответить)
Как же больно быть болельщиком Тоттенхема. Это пиздец
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Только сейчас заметил, что Чупачупси завтра с конкурентом играет, интересная будет заруба.
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ожидаемо эвертон крепкие орешки
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Очень крутой тур в ЧШ, один матч интереснее другого
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Быстров предложил «Ливерпулю» двух тренеров на замену Клоппу
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https://m.bombardir.ru/news/721611-bystrov-predlozhil-liverpulyu-dvuh-trenerov-na-zamenu-kloppu
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у эвертона больше духа оказалось
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Позорное судейство.
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Хухры-мухры
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Весёлый матч
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Это вам не против 9 человек играть
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Вагифы обосрались, бывает. Посмотрим в каком состоянии сейчас Вилла. В принципе должна заскакивать в 4-ку.
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Обида е6аная....
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Ириски отбили Арарат
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