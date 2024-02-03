"Тоттенхэм" упустил победу против "Эвертона"

Ришарлисон Пропустив в компенсированное время, "Тоттенхэм" остался без победы в выездном противостоянии с "Эвертоном" — 2:2.

Относительно 0:0 против "Фулхэма" в стартовый состав "ирисок" вернулся Идрисса Гейе, заменив Арно Данжуму.

"Шпоры" посреди недели победили "Брентфорд" со счетом 3:2, и относительно того матча в стартовый состав команды влились Пьер-Эмиль Хейбьерг и Бреннан Джонсон, заменив Оливера Скиппа и Деяна Кулусевски.

Гостям потребовалось три с небольшим минуты, чтобы открыть счет. Тимо Вернер нашел на левом краю штрафной Дестини Удоджи, который прострелил на Ришарлисона, а тот пробил в касание под перекладину — 0:1.

Вскоре хозяева пришли в себя, стал оказывать давление и отметились парой опасных, но неточных ударов.

"Тоттенхэм" стал слишком прижиматься к своим воротам и на 30-й минуте пропустил. После подачи углового к дальней штанге Джеймс Тарковски сделал скидку на Доминика Калверт-Левина, и тот пробил головой в упор — 1:1.

На 41-й минуте "шпорам" впервые за долгое время удалась вразумительная атака. Джеймс Мэддисон отбросил мяч на подступы к штрафной, а Ришарлисон нанес обводящий удар в касание — 1:2.

Уже в добавленное к первому тайму время "Эвертон" мог сравнять счет, но Гульельмо Викарио остановил мяч на линии ворот после удара Виталия Миколенко.

Второй тайм начался с двух отличных сейвов голкипера "ирисок" Джордана Пикфорда, который остановил выход один на один Вернера и дальний удар Мэддисона. Чуть позже первый номер сборной Англии не позволил Ришарлисону оформить хет-трик.

У "Эвертона" атакующая игра почти не ладилась, однако в концовке хозяева устроили навал. На 88-й минуте Юссеф Шермити наносил удар в касание из выгодной позиции, но мяч пошел прямо в Викарио.

И все-таки в компенсированное время "ириски" ушли от поражения. Джаррад Брантуэйт у дальней штанги занес мяч в ворота после подачи со штрафного и неудачной попытки Кристиана Ромеро ее прервать — 2:2.

Оба своих гола "Тоттенхэм" пропустил после стандартных положений, поэтому в упущенной победе может винить только себя. "Эвертон" был довольно настойчив, хотя с игры у "ирисок" почти ничего не получалось.

"Эвертон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2024 17:35

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Последние комментарии:




  1. alexomck 03.02.2024 18:37 # alexomck
    Количество сезонов с 10+ голов в АПЛ:

    Уэйн Руни - 12 сезонов (завершил карьеру)
    Алан Ширер - 12 сезонов (завершил карьеру)
    Харри Кейн - 10 сезонов (30 лет)
    Майкл Оуэн - 8 сезонов (завершил карьеру)
    Мохамед Салах - 7 сезонов (31 год)
    Робби Фаулер - 7 сезонов (завершил карьеру)
    Ромелу Лукаку - 7 сезонов (30 лет)
    Робин ван Перси - 7 сезонов (завершил карьеру)
    Дидье Дрогба - 5 сезонов (завершил карьеру)
    Фернандо Торрес - 4 сезона (завершил карьеру)
    Руд ван Нистелрой - 4 сезона (завершил карьеру)
    Ришарлисон - 4 сезона (26 лет)
    Айван Тоуни - 2 сезона (27 лет)

    (ответить)

  2. sir-alexferguson 03.02.2024 18:27 # sir-alexferguson
    а когда начнут вести статистику предголевых, этот уникум будет пиздеть, что у скоулза их ноль, ахаахха
    по итогу ссал тебе на голову, супец

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  3. sir-alexferguson 03.02.2024 18:24 # sir-alexferguson
    https://www.transfermarkt.world/michel-platini/leistungsdaten/spieler/88994

    а мишеля платини вообще нет голевых во французской лиге (логика супа головного мозга), а в серии А всего 13. как его в 20ку лучших игроков в истории суют?

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  4. superperez101 03.02.2024 18:23 # superperez101
    03.02.2024 18:14 #
    bembo

    У Челси +/- топовый состав, когда все здоровы.
    Петрович(Санчес)
    Джеймс Силва Фофана Чилвел
    Кайседо Лавия
    Палмер Енцо Нкунку
    Джексон

    Источник: http://fapl.ru/posts/105612/?c=1


    ребзя
    нет, ну где вы еще бесплатно увидите такого дебила?
    нет слов

    (ответить)

  5. sir-alexferguson 03.02.2024 18:22 # sir-alexferguson
    бля, в истории был более талантливый в пасе, чем майкл лаудруп?
    ебать он днище, будучи свободным художником всего 51 голевую отдал в изи и атакующей ла лиге...

    а в серии а всего-то 25. ой распиаренка...

    https://www.transfermarkt.world/michael-laudrup/profil/spieler/8023

    (ответить)

  6. sir-alexferguson 03.02.2024 18:20 # sir-alexferguson
    Посмотрим на сезон ЗМ Зидана

    https://www.transfermarkt.world/zinedine-zidane/leistungsdaten/spieler/3111/plus/0?saison=1997

    7 голевых карл в чемпе Италии! 7! ебать дно, и за это ЗМ дали?

    (ответить)

  7. sir-alexferguson 03.02.2024 18:19 # sir-alexferguson
    Я так понял суп опять решил из себя эксперта построить? Может кто этому дебилоиду объяснит, что до 2009-2010 г. статистику голевых не вели? Что не определяли точность передач, нахождение в третях поля и тд? хджи (ебал я его точку джи).
    У Скоулза долгое время считалось количество ассистов 55 в премьер-лиге. Сейчас на трансфермаркте отражается 61. Если покапаться в архивах и тд, то и еще найти можно.
    Но сравним с величайшим Зизу. Согласно трансфермаркту у него за 200 матчей французской лиги всего 14 голевых, за всю испанскую карьеру в лиге 51 голевая. При том, что они играл на поле выше и более свободную роль. Зизу говно игрок теперь? Или может статистика не особо честная? Или не все решают голевые?

    Слишком сложные вопросы для уе6ана супа, понимаю

    https://www.transfermarkt.world/paul-scholes/leistungsdaten/spieler/3397/plus/0?saison=ges
    https://www.transfermarkt.world/zinedine-zidane/leistungsdaten/spieler/3111

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  8. kellborn 03.02.2024 18:16 # kellborn
    Как же больно быть болельщиком Тоттенхема. Это пиздец

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  9. girasimus 03.02.2024 18:00 # girasimus
    Только сейчас заметил, что Чупачупси завтра с конкурентом играет, интересная будет заруба.

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  10. b84 03.02.2024 17:54 # b84
    ожидаемо эвертон крепкие орешки

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  11. ian 03.02.2024 17:54 # ian
    Очень крутой тур в ЧШ, один матч интереснее другого

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  12. girasimus 03.02.2024 17:48 # girasimus
    Быстров предложил «Ливерпулю» двух тренеров на замену Клоппу
    Владимир Быстров в эфире «Матч Премьер» сказал, кто бы мог возглавить «Ливерпуль» вместо Юргена Клоппа.

    «Карпин или Шалимов», – заявил Быстров.
    https://m.bombardir.ru/news/721611-bystrov-predlozhil-liverpulyu-dvuh-trenerov-na-zamenu-kloppu

    (ответить)

  13. superperez101 03.02.2024 17:45 # superperez101
    у эвертона больше духа оказалось

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  14. alexomck 03.02.2024 17:42 # alexomck
    Позорное судейство.

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  15. largo-winch 03.02.2024 17:41 # largo-winch
    Хухры-мухры

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  16. girasimus 03.02.2024 17:41 # girasimus
    Весёлый матч

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  17. largo-winch 03.02.2024 17:41 # largo-winch
    Это вам не против 9 человек играть

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  18. sausage 03.02.2024 17:38 # sausage
    Вагифы обосрались, бывает. Посмотрим в каком состоянии сейчас Вилла. В принципе должна заскакивать в 4-ку.

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  19. drogba11cool 03.02.2024 17:38 # drogba11cool
    Обида е6аная....

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  20. kukuruzko 03.02.2024 17:37 # kukuruzko
    Ириски отбили Арарат

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