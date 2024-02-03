"Тоттенхэм" упустил победу против "Эвертона"

Пропустив в компенсированное время, "Тоттенхэм" остался без победы в выездном противостоянии с "Эвертоном" — 2:2.

Относительно 0:0 против "Фулхэма" в стартовый состав "ирисок" вернулся Идрисса Гейе, заменив Арно Данжуму.



"Шпоры" посреди недели победили "Брентфорд" со счетом 3:2, и относительно того матча в стартовый состав команды влились Пьер-Эмиль Хейбьерг и Бреннан Джонсон, заменив Оливера Скиппа и Деяна Кулусевски.



Гостям потребовалось три с небольшим минуты, чтобы открыть счет. Тимо Вернер нашел на левом краю штрафной Дестини Удоджи, который прострелил на Ришарлисона, а тот пробил в касание под перекладину — 0:1.



Вскоре хозяева пришли в себя, стал оказывать давление и отметились парой опасных, но неточных ударов.



"Тоттенхэм" стал слишком прижиматься к своим воротам и на 30-й минуте пропустил. После подачи углового к дальней штанге Джеймс Тарковски сделал скидку на Доминика Калверт-Левина, и тот пробил головой в упор — 1:1.



На 41-й минуте "шпорам" впервые за долгое время удалась вразумительная атака. Джеймс Мэддисон отбросил мяч на подступы к штрафной, а Ришарлисон нанес обводящий удар в касание — 1:2.



Уже в добавленное к первому тайму время "Эвертон" мог сравнять счет, но Гульельмо Викарио остановил мяч на линии ворот после удара Виталия Миколенко.



Второй тайм начался с двух отличных сейвов голкипера "ирисок" Джордана Пикфорда, который остановил выход один на один Вернера и дальний удар Мэддисона. Чуть позже первый номер сборной Англии не позволил Ришарлисону оформить хет-трик.



У "Эвертона" атакующая игра почти не ладилась, однако в концовке хозяева устроили навал. На 88-й минуте Юссеф Шермити наносил удар в касание из выгодной позиции, но мяч пошел прямо в Викарио.



И все-таки в компенсированное время "ириски" ушли от поражения. Джаррад Брантуэйт у дальней штанги занес мяч в ворота после подачи со штрафного и неудачной попытки Кристиана Ромеро ее прервать — 2:2.



Оба своих гола "Тоттенхэм" пропустил после стандартных положений, поэтому в упущенной победе может винить только себя. "Эвертон" был довольно настойчив, хотя с игры у "ирисок" почти ничего не получалось.



"Эвертон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче