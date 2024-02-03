Кайседо и Фернандес удалились из твиттера

Полузащитники "Челси" Мойсес Кайседо и Энцо Фернандес деактивировали свои аккаунты в твиттере после шквала оскорблений в свой адрес.

В минувшую среду "Челси" потерпел сокрушительное поражение 4:1 в гостях у "Ливерпуля", а Кайседо и Фернандес — два самых дорогих приобретения в истории Премьер-Лиги — оказались беспомощны это предотвратить.



После матча на "Энфилде" Кайседо и Фернандес подверглись многочисленным оскорблениям со стороны болельщиков "Челси", которых разозлила столь неубедительная игра дорогостоящих игроков.



Как сообщает The Sun, Кайседо и Фернандес отреагировали на это, удалив свои аккаунты в социальной сети.



Возможность для Мойсеса и Энцо исправиться в глазах фанатов будет в воскресенье, когда "Челси" принимает на своем поле "Вулверхэмптон".