Кайседо и Фернандес удалились из твиттера

Мойсес Кайседо и Энцо Фернандес Полузащитники "Челси" Мойсес Кайседо и Энцо Фернандес деактивировали свои аккаунты в твиттере после шквала оскорблений в свой адрес.

В минувшую среду "Челси" потерпел сокрушительное поражение 4:1 в гостях у "Ливерпуля", а Кайседо и Фернандес — два самых дорогих приобретения в истории Премьер-Лиги — оказались беспомощны это предотвратить.

После матча на "Энфилде" Кайседо и Фернандес подверглись многочисленным оскорблениям со стороны болельщиков "Челси", которых разозлила столь неубедительная игра дорогостоящих игроков.

Как сообщает The Sun, Кайседо и Фернандес отреагировали на это, удалив свои аккаунты в социальной сети.

Возможность для Мойсеса и Энцо исправиться в глазах фанатов будет в воскресенье, когда "Челси" принимает на своем поле "Вулверхэмптон".


Метки болельщики, Интернет, Кайседо, Фернандес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2024 20:00

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  1. suddenly 03.02.2024 20:09 # suddenly
    Бедняжки... Как же они ранимы.

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  2. bmw-e34 03.02.2024 20:03 # bmw-e34
    Жили у бабуси два веселых гуся

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