Артета: "Теперь Уайт и Зинченко живут вместе"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заверил, что конфликт между его защитниками Беном Уайтом и Александром Зинченко полностью исчерпан.
Напомним, Уайт и Зинченко схлестнулись друг с другом после победы 1:2 над "Ноттингем Форест" в минувшую пятницу, принявшись спорить, кто виноват в пропущенном голе.
На своей пресс-конференции в пятницу Артета вернулся к этой теме и даже пошутил, что после ссоры двое его игроков стали жить одной семьей.
"Они живут в одном доме и последние дни делят жен и все остальное".
"Все в порядке, теперь они живут вместе. Они лучшие приятели".
"Ты не споришь с тем, с кем у тебя нет отличных отношений. Такая реакция возможна, только если между вами есть доверие и химия", — цитирует Артету Daily Mail.
02.02.2024 19:00
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Пища для шакалов)
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столичная коммуна
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"Они живут в одном доме и последние дни делят жен и все остальное"
Источник: http://fapl.ru/posts/105594/
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Свингеры.
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Мда типичный гг
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Как муж и жена, ссорятся, но все равно живут вместе
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