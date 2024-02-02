Артета: "Теперь Уайт и Зинченко живут вместе"

Бен Уайт и Александр Зинченко Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заверил, что конфликт между его защитниками Беном Уайтом и Александром Зинченко полностью исчерпан.

Напомним, Уайт и Зинченко схлестнулись друг с другом после победы 1:2 над "Ноттингем Форест" в минувшую пятницу, принявшись спорить, кто виноват в пропущенном голе.

На своей пресс-конференции в пятницу Артета вернулся к этой теме и даже пошутил, что после ссоры двое его игроков стали жить одной семьей.

"Они живут в одном доме и последние дни делят жен и все остальное".

"Все в порядке, теперь они живут вместе. Они лучшие приятели".

"Ты не споришь с тем, с кем у тебя нет отличных отношений. Такая реакция возможна, только если между вами есть доверие и химия", — цитирует Артету Daily Mail.


Метки Арсенал, Артета, Зинченко, Уайт

Автор mihajlo   

Дата 02.02.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 754

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tot35 02.02.2024 19:58 # tot35
    Пища для шакалов)

    (ответить)

  2. narcot 02.02.2024 19:58 # narcot
    столичная коммуна

    (ответить)

  3. kompotttt 02.02.2024 19:10 # kompotttt
    "Они живут в одном доме и последние дни делят жен и все остальное"

    Источник: http://fapl.ru/posts/105594/

    (ответить)

  4. van-dijk 02.02.2024 19:09 # van-dijk
    Свингеры.

    (ответить)

  5. danny949494 02.02.2024 19:03 # danny949494
    Мда типичный гг

    (ответить)

  6. seregaball 02.02.2024 19:02 # seregaball
    Как муж и жена, ссорятся, но все равно живут вместе

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: