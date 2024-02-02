Артета: "Теперь Уайт и Зинченко живут вместе"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заверил, что конфликт между его защитниками Беном Уайтом и Александром Зинченко полностью исчерпан.

Напомним, Уайт и Зинченко схлестнулись друг с другом после победы 1:2 над "Ноттингем Форест" в минувшую пятницу, принявшись спорить, кто виноват в пропущенном голе.



На своей пресс-конференции в пятницу Артета вернулся к этой теме и даже пошутил, что после ссоры двое его игроков стали жить одной семьей.



"Они живут в одном доме и последние дни делят жен и все остальное".



"Все в порядке, теперь они живут вместе. Они лучшие приятели".



"Ты не споришь с тем, с кем у тебя нет отличных отношений. Такая реакция возможна, только если между вами есть доверие и химия", — цитирует Артету Daily Mail.