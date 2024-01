Светская хроника за среду

Карима Бензема не будет в Премьер-Лиге. "Брайтон" обратился насчет Брайана Хиля. Рефери Премьер-Лиги будут объяснять свои решения болельщикам. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Нападающий Карим Бензема, которого сватали в "Манчестер Юнайтед" и "Челси", не покинет "Аль-Иттихад" в январе. (The Athletic)



Установленная "Челси" цена в 25 миллионов фунтов за защитника Трево Чалобу отпугнула "Фулхэм", "Кристал Пэлас" и "Ноттингем Форест". (TEAMtalk)



"Фулхэм" надеется приобрести нападающего "Челси" Армандо Бройю до закрытия трансферного окна, но "дачники" и близко не готовы заплатить требуемые "синими" 50 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Вест Хэм" хочет пригласить вингера "Аль-Иттихада" Жоту. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" не собирается отпускать нападающего Данни Ингса в "Вулверхэмптон" или "Кристал Пэлас". (Daily Mirrror)



"Вест Хэм" отклонила запрос "Кристал Пэлас" насчет защитника Бена Джонсона. (The Athletic)



"Вест Хэм" принял предложение "Лиона" в 15 млн. фунтов по вингеру Саиду Бенрахме, а также готовится отпустить полузащитника Пабло Форнальса в "Реал Бетис". (Daily Mail)



На Бенрахму также претендует "Эвертон", но "ириски" лишь могут арендовать Саида. (Football Insider)



Полузащитник Джейкоб Рэмси останется в "Астон Вилле", несмотря на интерес "Ньюкасла". (Daily Mail)



"Гранада" близка к аренде вингера "Юнайтед" Факундо Пельистри. (The Athletic)



Вингер "Юнайтед" Амад Диалло хочет вернуться в "Сандерленд" на правах аренды. (Football Insider)



"Брайтон" обратился к "Тоттенхэму" насчет аренды полузащитника Брайана Хиля. (Daily Mail)



"Вулверхэмптон" согласовал аренду атакующего полузащитника ПСЖ Ноа Лемина. (The Athletic)



Другое



Премьер-Лига получила зеленый свет на то, чтобы со следующего сезона рефери объясняли болельщикам некоторые из своих ключевых решений прямо во время матча. (Daily Mail)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд обладает самой дорогой коллекцией автомобилей среди игроков Премьер-Лиги — на 3 млн. фунтов. (Daily Mail)



Партнеры по "Юнайтед" недовольны эгоистичным поведением Рэшфорда. (The Sun)



Певец Робби Уильямс собирается купить "Порт Вейл" из Лиги Один. (The Sun)