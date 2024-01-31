Светская хроника за среду
Карима Бензема не будет в Премьер-Лиге. "Брайтон" обратился насчет Брайана Хиля. Рефери Премьер-Лиги будут объяснять свои решения болельщикам. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.
Нападающий Карим Бензема, которого сватали в "Манчестер Юнайтед" и "Челси", не покинет "Аль-Иттихад" в январе. (The Athletic)
Установленная "Челси" цена в 25 миллионов фунтов за защитника Трево Чалобу отпугнула "Фулхэм", "Кристал Пэлас" и "Ноттингем Форест". (TEAMtalk)
"Фулхэм" надеется приобрести нападающего "Челси" Армандо Бройю до закрытия трансферного окна, но "дачники" и близко не готовы заплатить требуемые "синими" 50 млн. фунтов. (The Telegraph)
"Вест Хэм" хочет пригласить вингера "Аль-Иттихада" Жоту. (Daily Mirror)
"Вест Хэм" не собирается отпускать нападающего Данни Ингса в "Вулверхэмптон" или "Кристал Пэлас". (Daily Mirrror)
"Вест Хэм" отклонила запрос "Кристал Пэлас" насчет защитника Бена Джонсона. (The Athletic)
"Вест Хэм" принял предложение "Лиона" в 15 млн. фунтов по вингеру Саиду Бенрахме, а также готовится отпустить полузащитника Пабло Форнальса в "Реал Бетис". (Daily Mail)
На Бенрахму также претендует "Эвертон", но "ириски" лишь могут арендовать Саида. (Football Insider)
Полузащитник Джейкоб Рэмси останется в "Астон Вилле", несмотря на интерес "Ньюкасла". (Daily Mail)
"Гранада" близка к аренде вингера "Юнайтед" Факундо Пельистри. (The Athletic)
Вингер "Юнайтед" Амад Диалло хочет вернуться в "Сандерленд" на правах аренды. (Football Insider)
"Брайтон" обратился к "Тоттенхэму" насчет аренды полузащитника Брайана Хиля. (Daily Mail)
"Вулверхэмптон" согласовал аренду атакующего полузащитника ПСЖ Ноа Лемина. (The Athletic)
Другое
Премьер-Лига получила зеленый свет на то, чтобы со следующего сезона рефери объясняли болельщикам некоторые из своих ключевых решений прямо во время матча. (Daily Mail)
Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд обладает самой дорогой коллекцией автомобилей среди игроков Премьер-Лиги — на 3 млн. фунтов. (Daily Mail)
Партнеры по "Юнайтед" недовольны эгоистичным поведением Рэшфорда. (The Sun)
Певец Робби Уильямс собирается купить "Порт Вейл" из Лиги Один. (The Sun)
31.01.2024 09:00
Просмотров: 1672
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Последние комментарии:
Уильямс уже купил Порт Вэйл
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Че там по Калоине?
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Тем временем милан конте забирает, муму никогда из ямы не выбраться.
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Увидел тут дискуссию с участием Артурки, где он сравнивает Астон Виллу и Челси. Блин, я думал эти пенсы ну типа троллят от безысходки по поводу топовости их клуба, а они на серьёзных щах это задвигают) Челси головного мозга, не иначе. Типа Вилла не уровень ЛЧ и состав у них хуже пенсов) Сук, объясните мне, когда Почеттино стал лучшим тренером, чем Эмери, и каким концом состав Челси топовее Виллы? У Челси сейчас реально состав соответствует тому месту, где они находятся. Из игроков норм уровня, есть только Енцо и Стерлинг местами. Остальные пассажиры, за сколько бы их не купили. Рассказы про перспективность состава, это вообще ор. То, что у них в лазарете пол команды, так там такие же середняки, которые ни разу не усилии бы. Джеймс, Чилуэлл и Нкунку только подобравшись к топ уровню, отправились в больничку и, просидев там сезон-полтора свои уровень там же и оставили. По факту сейчас они такие же середняки, без возможности добавить достаточного для борьбы за верх таблицы качества. Именно за верхнюю часть таблицы, за то же место в ЛЕ, я даже не говорю о 4-ке.
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Ебало Трево Чалобы отпугнуло "Фулхэм".
В Челси въебали говна и захотели за Брою 50 лямов.
Всё, что вы хотели знать про Челси, но боялись спросить.
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Че там по сосипулю?
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а меж тем уже 31 января, от Аснла ни одного трансфера при всех очевидных проблемах) пздц)
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Певец Робби Уильямс собирается купить "Порт Вейл" из Лиги Один. (The Sun)
Источник: http://fapl.ru/posts/105538/
Странно что не аснл.
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с добрым:
https://www.youtube.com/watch?v=oMQLBl_ihwg
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